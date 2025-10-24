A- A+

Cinema Com Spike Lee, Kleber Mendonça Filho apresenta "O Agente Secreto" para estudantes de cinema de NY "Recebido por um dos meus heróis", compartilhou brasileiro em redes sociais

O diretor Kleber Mendonça Filho visitou a tradicional Universidade de Nova York (NYU) para uma exibição de "O Agente Secreto" para alunos. A iniciativa partiu de um convite do diretor Spike Lee, professor no curso de cinema da instituição.

"Recebido por um dos meus heróis Spike Lee na sua aula de cinema na Universidade de NY (NYU) para sessão especial de 'O Agente Secreto' e debate com estudantes. Muita coisa boa acontecendo em torno do filme, esse um dos melhores momentos de tantos", escreveu o cineasta brasileiro em post compartilhado no X.

Mendonça Filho e Lee já se conheciam. Os dois foram parte do júri do Festival de Cannes de 2021, que concedeu a Palma de Ouro para "Titane", de Julia Ducournau.

O brasileiro vem participando de uma série de compromissos para divulgação de "O agente secreto" nos Estados Unidos. No último domingo, ele participou de sessão mediada por Walter Salles no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, como parte do Bravo Film Festival.

"O agente secreto", com Wagner Moura, chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

Veja também