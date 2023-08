A- A+

Música Com "SUPER", Jão quebra recorde e conquista a maior estreia de um álbum no Spotify Brasil Disco recebeu mais de 8 milhões de streams em 24 horas

Na última segunda-feira (14), o maior ato do pop nacional da atualidade, Jão, lançou seu quarto álbum de estúdio.

"SUPER" foi bem recebido pelo público geral e rapidamente alcançou o topo do Spotify Brasil, registrando 120 mil ouvintes nos primeiros 30 minutos, e mais de 8 milhões de streams nas primeiras 24 horas na plataforma. O álbum quebrou o recorde anteriormente estabelecido por Taylor Swift, maior artista global do momento, com o aclamado "Midnights".

O disco finaliza uma série de produções inspiradas no zodíaco, iniciada pelo artista em 2018, com seu álbum de estreia "Lobos". Representante do elemento fogo, "SUPER" é uma narrativa íntima e versátil do novo ciclo artístico e pessoal de Jão. O cantor de 28 anos, que sempre se mostrou vulnerável em suas composições, agora parece fazê-lo com mais liberdade e intrepidez.

"Desde quando comecei a fazer música profissionalmente, sempre soube que queria criar uma série de álbuns e que eles tratassem da minha vida. Para mim, álbuns são documentos. Para cada artista significa uma coisa e, para mim, eles são documentos da minha vida", disse o cantor em entrevista ao g1.

"SUPERTURNÊ"

Jão dará o pontapé inicial à Turnê SUPER no dia 20 de janeiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Os 50.000 ingressos para o show na capital paulista esgotaram uma hora após o início das vendas, o que rendeu uma demonstração de gratidão nas redes sociais do cantor.

Pra mim nunca bastou receber um cachê pra subir num palco e cantar as músicas em cima de uma base pré gravada. E foi difícil fazer o mercado entender no início. O show é o que a música tem mais de especial e eu sempre o valorizei desde o dia um. Eu vivi por esse momento de hoje, onde eu esgotei um estádio sozinho. Sozinho não, com meus fãs, fiéis, que não dependem de notinhas em sites de fofoca, jabá, ou sucesso comprado pra se conectarem comigo

Realizada pela 30e em parceria com a UFO, a turnê contará com uma estrutura sem precedentes e passará pelos maiores palcos do Brasil em 2024, chegando ao Centro de Convenções de Pernambuco em abril. Com valores a partir de R$ 84,00, os ingressos já estão à venda no site oficial do Eventim.

Veja também

ARTES VISUAIS "Construir para Existir": exposição de Lucas Faustino pode ser vista no restaurante Cá-Já