A- A+

Televisão Com tecnologia e criatividade, o figurino do "The Masked Singer Brasil" fica cada vez mais ousado Fantasias do talent show contam com expertise de carnavalescos do Rio de Janeiro

Televisão é um veículo que usa e abusa das imagens. Por isso mesmo, o “The Masked Singer Brasil” foca não apenas na curiosidade por trás das identidades dos mascarados, mas também na grandeza dos espetáculos comandados por Ivete Sangalo.

Os figurinistas Gabriel Haddad e Leonardo Bora, carnavalescos da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio, são os responsáveis pela concepção e produção das fantasias. Acostumados aos grandiosos eventos da Sapucaí, a dupla concilia figurinos impressionantes com peças que sejam funcionais e misteriosas diante das câmeras.

“As fantasias são pensadas para engrandecer as performances dos talentos que se escondem dentro delas, valorizando os espetáculos que artistas tão múltiplos conseguem dar. A preocupação mais óbvia é não revelar a silhueta de nenhum corpo, afinal, o objetivo do programa é tentar descobrir quem são os mascarados. Também nos preocupamos com o impacto visual das fantasias, trazendo algumas características do Carnaval como penas, pedrarias e bordados”, explica Gabriel.

A experiência carnavalesca da dupla foi um fator importante para a confecção das fantasias antes do início das gravações. Os dois trouxeram do mundo do samba uma série de técnicas e macetes para produzir os figurinos.

“O trabalho com o que o Carnaval nos oferece: o domínio técnico de uma série de pontos importantes para a execução das fantasias de um programa como o ‘The Masked Singer Brasil’. Há diferenças de linguagens, claro, dadas as naturezas distintas dos eventos, mas também pontos de contato – e estes foram os aspectos que mais enfatizamos quando executamos as fantasias. Estruturas, materiais, técnicas de acabamento, esculturas, tudo foi levado em conta”, afirma Leonardo.

Com muito brilho, versatilidade, elegância e homenageando alguns ícones da cultura nacional, o figurino do “Masked Singer” conta com uma série de materiais diferentes. A Broco Lee, que escondia a identidade de Erika Januza, foi feita de tecido de algodão e suas vestes eram uma mistura entre quimonos de muay thai, judô, jiu-jítsu e kung-fu. Enquanto isso, a DJ Vitória-Régia possui luzes e tecidos translúcidos em sua confecção.

“As inspirações são variadas, mas tocam, principalmente, num imaginário brasileiro, festivo e carnavalesco. Tentamos sempre fugir das leituras óbvias, entendendo que cada fantasia pode abrir um grande leque de possibilidades cênicas. O conjunto de fantasias da terceira temporada conversa com a tecnologia e com a alta costura”, ressalta Leonardo.

Apesar de contar com um acervo impressionante de fantasias, foi o personagem Circo que chamou a atenção nas últimas semanas. A fantasia, que revelou a identidade do atleta paraolímpico Fernando Fernandes, foi confeccionada pelo departamento de efeitos visuais da Globo, junto aos figurinistas do programa. O equipamento é composto por uma plataforma elétrica motorizada, uma cadeira e um sistema de fixação exclusivo. O microfone foi adaptado um joystick, permitindo ao artista realizar toda a movimentação no palco.

“A tecnologia embarcada é simples; nesse caso, o interessante é o desenvolvimento do aparato. Além da participação ativa de figurinistas e aderecistas, tivemos o apoio e a colaboração do Fernando Fernandes, promovendo um trabalho multidisciplinar integrado”, aponta João Rizzo, gerente de Efeitos Especiais da Globo.

“Conseguimos resolver um desafio que a direção artística do programa nos trouxe: evitar que o público suspeitasse que se tratava de um cadeirante, preservando sua identidade, em linha com a magia do programa. A tecnologia viabilizou a acessibilidade e promoveu o encantamento do público”, completa.

Veja também

bbb 23 Key Alves fala sobre casal rival e afirma que só "grudou por interesse" no BBB 23