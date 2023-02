A- A+

BBB 23 Com temática rural, wisky e churrasco, festa celebra liderança e aniversário de Gustavo O cowboy ganhou uma festa com ambiente planejado para seu o estilo de vida rural, incluindo temas ligados à agropecuária e cenas do seu cotidiano

Em comemoração dupla pela liderança e aniversário completado no dia anterior, Gustavo foi agraciado por uma grande festa em sua homenagem, nesta quarta-feira (8), no BBB 23. O cowboy ganhou uma festa com ambiente planejado para seu o estilo de vida rural, incluindo temas ligados a agropecuária e cenas do seu cotidiano.

Para matar a saudade do brother do clima do campo, a produção disponibilizou quadriciclo, trator e barris compondo a cenografia. Um lounge instalado dentro de um container serviu para acomodar os participantes em suas conversas ao longo da noite. Nas telas da festa, eram exibidas imagens do líder em sua rotina no campo.

Um simulador de rali e cavalinhos de madeira completaram as atrações da festa que contou com wisky e churrasco, preferências de Gustavo, no cardápio.

Aniversário

Para celebrar o aniversário de Gustavo, que completou 28 anos nesta terça-feira (7), a produção providenciou um bolo para que todos possam cantar parabéns ao mato-grossense.





Veja também

BBB 23 Recado de Tina no BBB repercute entre os participantes; confira reações