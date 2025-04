A- A+

TEATRO Com Tony Ramos e Denise Fraga, peça "O que só sabemos juntos" desembarca no Recife Espetáculo marca o primeiro trabalho da dupla no teatro e a volta de Tony aos palcos após mais de 20 anos

“O que só sabemos juntos” marca não só o encontro de Tony Ramos e Denise Fraga em um espetáculo pela primeira vez, mas também o reencontro do ator de 76 anos com o teatro, após mais de duas décadas dedicadas exclusivamente ao audiovisual. Para o público do Recife, a oportunidade de presenciar essa junção de grandes artistas, unidos pelo amor ao palco, ocorre desta sexta-feira (4) até domingo (6), no Teatro de Santa Isabel.







Debatendo temas importantes do mundo contemporâneo, a montagem convoca o público a sair do individualismo para se colocar no lugar do outro, sendo a arte a ponte para essa troca. “O teatro pode ajudar na compreensão do outro porque ele é eterno. Já sobreviveu a tudo nesses quatro mil anos. Então, ele sempre estará presente, promovendo a reflexão”, apontou Tony Ramos, em entrevista à Folha de Pernambuco.

Parceria

A peça, que estreou em abril de 2024, em São Paulo, nasceu de um convite de Tony. Após assistir ao monólogo “Eu de você”, estrelado por Denise, o ator veterano propôs à colega - com quem já havia contracenado na TV e no cinema - e ao diretor Luiz Villaça, esposo da atriz, trabalharem juntos em um espetáculo.

“É muito bonito ver esse homem, no alto de sua maturidade, querer se rever e correr perigo. Ele poderia estar em um pedestal, no conforto de ser artista nacional super admirado, mas resolveu se jogar no desconhecido. Eu já o achava o máximo, e isso fez com que a minha admiração triplicasse”, declarou Denise Fraga.

Segundo Tony, o que o motivou a lançar a proposta foi a vontade de estar novamente em cena no palco. “Desde que encerrei ‘Novas diretrizes em tempos de paz’, peça que fiz com Dan Stulbach durante três anos, nunca parei de querer fazer teatro. Mas é que fui emendando trabalhos na televisão e no cinema, até que houve esse encontro inspirador, produtivo e inteligente com a Denise e o Luiz”, contou o ator.

Processo

“O que só sabemos juntos” nasceu na sala de ensaio, com um texto construído a partir das memórias dos dois atores, dramaturgias clássicas e pensamentos de nomes como o da ativista feminista Bell Hooks, do músico Arnaldo Antunes e do poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto.

Apesar das temáticas sérias, não faltam momentos de puro riso na peça, revelando a veia cômica da dupla. “O humor é absolutamente determinante. A vida sem humor é um porre de bebida ruim”, brincou o veterano.

Nas primeiras semanas de apresentação do espetáculo, Tony enfrentou um momento delicado de saúde. Após passar mal em casa, precisou passar por duas cirurgias para drenar um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio - que o deixou afastado do trabalho por 45 dias.

“Recebi alta numa quarta-feira. Na quinta, eu terminei o filme que estava gravando com a Lilia Cabral e, na sexta, estava reestreando a peça. Não mudou nada. Apenas acertou o que estava errado e a vida seguiu como eu gosto: sem complicações, refletindo sobre o susto, mas não o valorizando”, relembrou.

Perto de voltar ao ar com a novela “Dona de mim”, Tony Ramos rejeita o isolamento da vida virtual e faz questão de sair em defesa da TV aberta. “A pequena tela é chata a besta para mim. Não vejo graça nenhuma em ver qualquer imagem em telinha pequena. Acho absolutamente monótono. Gosto de tela grande”, afirma o ator.

Serviço:

Espetáculo “O que só sabemos juntos”, com Tony Ramos e Denise Fraga.

Quando: nesta sexta (4) e no sábado (5), às 20h, e no domingo (6), às 19h

Onde: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, s/n, Santo Antônio)

Ingressos esgotados



