Com trama envolvente e elenco notável, minissérie "Hilda Furacão" celebra 25 anos; saiba mais

A- A+

Leia também

• "Perdida": conheça a adaptação do livro de Carina Rissi protagonizada por Giovanna Grigio

Em 1991, ano de lançamento do livro “Hilda Furacão”, de Roberto Drummond, Glória Perez foi chamada para uma reunião com a direção executiva da Globo, de onde saiu com a missão de criar uma adaptação da história para o formato de minissérie.



Na mesma época, com a autora envolvida com o texto de “Barriga de Aluguel” e a criação do “Você Decide”, o projeto acabou perdendo força e indo para a geladeira da emissora. Quase no final da década, em 1997, a produção foi retomada.



Com Glória desejando fugir um pouco do esquema cansativo das novelas e, à época, em plena sintonia com o diretor Wolf Maya, após o sucesso de “Explode Coração”, começou a trabalhar com total liberdade na minissérie que completa 25 anos de exibição neste mês.



“O projeto passou pelas mãos dos principais autores da emissora e não foi para frente. Acabei ficando amiga do Roberto por conta da pesquisa que já tinha realizado. Entendia os anseios do escritor e ele compreendia que a adaptação teria também o meu jeito de criar. Foi tudo muito harmônico e, para completar, Wolf estava em um momento de muita inspiração como diretor”, avalia Glória.

Ambientada na Belo Horizonte dos anos 1950 e 1960, a trama conta a trajetória da filha de uma tradicional família de classe média alta que escandalizou a sociedade ao romper com as convenções, fugindo no dia de seu casamento e indo refugiar-se entre as prostitutas, tornando-se a mulher mais desejada da zona boêmia da capital mineira.



Personagem disputado

O papel de Hilda Furacão foi disputado por diversas jovens atrizes em ascensão, mas acabou nas mãos da até então desconhecida Ana Paula Arósio, que chamou a atenção de Wolf a partir de seu trabalho em novelas do SBT.



“Ana é uma atriz poderosa, que tem realmente o dom de iluminar a cena. Quando ficou certo que eu ia dirigir, sugeri à Glória e ela também se encantou. Tivemos de fazer uma delicada negociação com o SBT, que a emprestou para ser nossa protagonista”, explica o diretor. Em 2011, após construir uma frutífera e celebrada trajetória, Ana resolveu se afastar da carreira de atriz. Atualmente, vive em uma pequena cidade na Zona Rural da Inglaterra.

Na adaptação para a tevê, Glória criou novas histórias e deu a Roberto Drummond o posto de narrador da trama, em papel defendido por Danton Mello. O jovem escritor vive em Belo Horizonte com seus amigos de infância: o seminarista Malthus e o galã Aramel, papéis de Rodrigo Santoro e Thiago Lacerda.



Os três amigos passam juntos pela experiência de chegar a uma cidade grande, plenos de expectativas, vivenciando as descobertas proporcionadas pela vida na metrópole.



“Era um trio com personalidades opostas, mas complementares. E a Hilda mexeu com eles de forma diferente e muito intensa”, explica Lacerda. Criado para ser padre e santo. Malthus acaba se tornando foco do amor da protagonista e, mesmo tentando seguir o caminho da igreja, acaba caindo em tentação.

Com 32 capítulos, muitos foram os destaques do elenco de “Hilda Furacão”, mas dois nomes chamaram a atenção ao defender rivais históricos da noite mineira: Maria Tomba Homem e Cintura Fina, papéis de Rosi Campos e Matheus Nachtergaele.



“As cenas eram de uma loucura maravilhosa. Foi um trabalho que me abriu muitas portas e me fez amar a televisão”, assume Matheus. Iniciadas no primeiro semestre de 1997, as gravações da minissérie passaram pelas cidades mineiras de Tiradentes e Belo Horizonte e utilizaram locações no Rio de Janeiro e em Niterói, tudo para sintetizar o clima das décadas de 1950 e 1960.



Nos Estúdios Globo, cenários importantes foram erguidos, como o Maravilhoso Hotel, o Montanhês Dancing Club e mais oito prédios que circundavam a praça principal da capital mineira. Com estética requintada e capricho técnico, é até hoje um dos trabalhos mais celebrados do diretor Wolf Maya.



“Acho que tudo nessa minissérie reflete a liberdade com que eu e Glória trabalhamos. A gente pôde escolher o elenco que a gente queria e trabalhamos com os principais técnicos da emissora na época. Gosto muito do resultado e da curiosidade que a história desperta até hoje”, avalia Wolf.

“Hilda Furacão” – Globo – minissérie completa disponível na plataforma Globoplay.

Veja também

Entrevista Xuxa Meneghel debruça sobre a própria trajetória em documentário inédito; veja entrevista