celebridades Com transmissão ao vivo, Mirella Santos faz chá revelação para anunciar sexo do bebê; confira Influencer pernambucana anunciou que será mãe de uma menina

A influencer pernambucana Mirella Santos transmitiu o seu chá revelação na tarde desta quarta-feira (23). A live, em seu perfil no Instagram, chegou a ser assistida por mais de um milhão de pessoas. Com amigos e familiares, ela se mostrou animada junto ao namorado Gabriel Fariasl, revelando, por meio de fumaça rosa, que serão pais de uma menina.





Em uma das fotos publicadas no seu perfil, ela colocou: "Nossa Luna", adiantando o nome da criança. Para chegar no momento da revelação, os preparativos começaram cedo com a Gêmea Lacração soltando nos stories: “eu olhava as mães fazendo chá revelação e achava: ‘que legal’. Mas é uma ansiedade, que eu não tinha noção. Não é questão de sexo (...) vai ser amado do mesmo jeito”, completou.

Logo, a produção começou às 11h com os bastidores em um salão de beleza. Por volta das 15h, a influencer postou pronta e vestida de branco à caminho do evento. Em uma estrutura com detalhes em branco, azul e rosa, os pais brincaram de advinhação com os convidados. Entre eles, MC Loma, que arriscou alguns palpites.

Mirella anunciou sua gravidez em julho. Para rimar com Gêmea Lacração, ela chegou a chamar o bebê de “Baby Feijão", também reforçando que sentiu muito enjoo nesse período.





Veja o momento:

