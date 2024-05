Com turnês de Ivete e Ludmilla canceladas, fãs se revoltam nas redes: "chocado!"

A- A+

Duas turnês que rodariam o Brasil, duas artistas entre mais as mais populares do Brasil. O anúncio do cancelamento da série de shows que Ludmilla e Ivete Sangalo fariam este ano chocou e revoltou fãs das cantoras. Nas redes sociais, eles repercutiram o anúncio e questionaram a produtora 30e, responsável pelas apresentações de cada uma.

O anúncio foi feito pelas próprias artistas em suas redes na manhã desta quarta-feira (15). As duas alegam que a produtora 30e não forneceu as condições necessárias, e previstas em contrato, para que os megashows pudessem acontecer em segurança.

Nas redes, fãs começaram a se manifestar assim que foi feito o anúncio. Um deles se disse "chocado" com a notícia

CHOCADO que cancelaram a turnê da Lud e da Ivete!!!!!111111 pic.twitter.com/I195VuOoXA — Dudu Guimarães (@Dudu) May 15, 2024

Outros repercutiram o anúncio, destacando o que alegaram as cantoras, citando a falta de "condições necessárias".

COMO ASSIM! Ludmilla, com sua turnê de estreia em estádios “Ludmilla In The House”, e Ivete Sangalo, com “A Festa”, cancelam suas turnês, citando falta de condições de trabalho por parte da produtora responsável. Confira o comunicado



Mais detalhes sobre reembolso em breve! pic.twitter.com/xmAqZrkRyY — Igor Rogh (@igorogh) May 15, 2024

Os que já aguardavam ansiosamente para ver os shows ficaram frustrados e lamentaram o anúncio.

eu tava literalmente vivendo pela tour da ivete e a mulher cancelou a tour por incompetência da 30e, meu deus eu vou me * pic.twitter.com/47Og7MLgcA — guto comenta (@tuiteguto) May 15, 2024

Teve fãs replicando o que a própria Ivete explicou sobre o anúncio do cancelamento.

Ivete no storys dá a entender que a empresa não estava preparada para entregar a segurança e o conforto do público. pic.twitter.com/9FY8obscoH — Wess (@afrochato) May 15, 2024

Este ano, Ludmilla planejava celebrar uma década de carreira com uma série de apresentações em arenas e estádios de 19 cidades de todo o país.

Chamada de Ludmilla In The House, a turnê prometia uma estrutura superlativa, comparável a shows de artistas internacionais, para realizar um passeio por toda a discografia da carreira da artista.

Já Ivete comemoraria suas três décadas de carreira com a turnê A Festa. Em dezembro do último ano, no estádio do Maracanã, ela havia lançado o projeto com um aperitivo da série de mega apresentações por 30 cidades do Brasil. As entradas para os shows, com estrutura gigante, também há haviam até sido vendidas.

Agora, para os fãs que já tinham planejado ir aos shows das cantora, é uma incógnita o que acontecerá.

