A- A+

BILLIE EILISH Com um pop experimental, Billie Eilish lançou nesta sexta-feira (17) o seu terceiro álbum ''Hit Me Hard and Soft'' apresenta dez músicas novas e deixa claro evolução da cantora estadunidense

A cantora estadunidense Billie Eilish lançou ''Hit Me Hard and Soft'', nesta sexta-feira (17), seu terceiro álbum de estúdio. Aos 22 anos, a cantora demonstra amadurecimento com o novo trabalho - já disponível nas plataformas digitais - e faz jus ao título, que na tradução livre significa ''me bata forte e suave''.



O disco reúne dez músicas originais com Eilish expondo para o público um pop experimental e explorando outros gêneros como o eletro-pop, e fazendo bom uso da inclusão dos sintetizadores.



''Hit Me Hard and Soft'', que traz faixas compostas pela própria Billie Eilish e Finneas, seu irmão e parceiro de longa data, é um trabalho musical com início, meio e fim.

Essa tendência não é muito comum nesses dias, já que os artistas se preocupam com o lançamento de singles e esquecem de desenvolver um álbum mais coeso.



Billie não fez nenhuma música para ser lançada individualmente e lançou ''Hit Me Hard and Soft'' após dois eventos gratuitos de audição do álbum em Nova York e Los Angeles, com todos os 16 mil assentos tomados no Barclay Center do Brooklyn e todos os 13.500 no Kia Forum de Los Angeles.

Os fãs também compareceram aos cinemas AMC em toda a América do Norte, onde tiveram a oportunidade de celebrar a chegada do álbum e ouvir ele do começo ao fim antes de seu lançamento oficial.



No início deste mês, Billie Eilish anunciou sua turnê ''Hit Me Hard and Soft: The Tour'', produzida pela Live Nation. Em setembro de 2024, Eilish embarca na etapa norte-americana da turnê, que vai até o final de dezembro de 2024.



A turnê continua na Austrália a partir de fevereiro de 2025, antes das datas em arenas na Europa, Reino Unido e Irlanda, que começam em abril e vão até o final de julho. Ainda não foram anunciadas datas da turnê no Brasil ou na América do Sul.

Veja também

Manguetown Comedy Clube de comédia no Recife faz show neste sábado (18) com arrecadação para vítimas da tragédia do RS