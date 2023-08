A- A+

cinema Com uma pré-estreia de sucesso, documentário de Kleber Mendonça tem mais nove sessões confirmadas Retratos Fantasmas ficará em exibição no Teatro do Parque até o final de novembro, a preços populares

Após sucesso nas sessões de pré-estreia, exibidas na noite desta segunda-feira (14) no Cineteatro do Parque, Retratos Fantasmas ganha mais nove sessões. Novo documentário do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, o filme ficará em exibição até o final de novembro, com ingressos a preços populares.

Em parceria entre a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, com o próprio cineasta e a Vitrine Filmes, as novas exibições serão nos próximos dias 24, 28 e 29 de agosto, 25 e 26 de setembro, 30 e 31 de outubro e 27 e 28 de novembro, no Teatro do Parque, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

“A maneira como o Recife respondeu a essa pré-estreia tem um simbolismo grande, considerando que ela aconteceu justamente no Cineteatro do Parque. O filme trata dos antigos ‘cinemas de rua’. O parque tem esse histórico, essa vocação, e vai, aos poucos, de novo se consolidando como espaço aberto ao audiovisual. Queremos sessões regulares, cabines, estreias e pré-estreias, queremos ver este espaço, tão importante para o Recife, reocupado também pelo público de cinema”, afirma o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello.

Os ingressos serão disponibilizados a preços populares, variando entre R$ 5 e R$ 10 , com o objetivo de democratizar a produção audiovisual que ecoa de Pernambuco para o mundo inteiro.





Veja também

Cinema 'Barbie' sai de cartaz na Argélia por imoralidade