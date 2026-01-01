A- A+

FIM DA MTV Com 'Video killed the radio star', MTV encerra sua programação musical no mundo Último videoclipe exibido pela lendária emissora foi também aquele com o qual ela inaugurou suas transmissões, em 198

Na quarta-feira (31), pouco antes da virada do ano, a MTV encerrou suas últimas transmissões dedicadas a videoclipes, finalizando com “Video killed the radio star” (1979), do grupo de new wave The Buggles.

Foi uma escolha simbólica, já que este também foi o primeiro videoclipe exibido pela MTV quando lançada, nos EUA, em 1981. A música falava, em tom nostálgico e sentido, da evolução tecnológica que levara à substituição da era do rádio pela era do vídeo e da imagem.

Os canais MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live foram removidos de plataformas como Sky e Virgin Media. O canal principal da MTV permanecerá ativo no Reino Unido e espera-se que continue a exibir principalmente reality shows.

A Paramount Skydance, empresa controladora da MTV, também encerrou as transmissões dos mesmos canais na Irlanda, Alemanha, Áustria, Polônia, França, Hungria, Austrália e no Brasil (que chegou a ter uma MTV Brasil entre 1990 e 2013).

A MTV rapidamente se tornou um pilar da cultura pop após seu lançamento e esteve ligada a inúmeros momentos históricos da música, incluindo a estreia mundial do videoclipe de “Thriller” (1983), de Michael Jackson, e a transmissão de 16 horas dos shows do Live Aid em 1985. O declínio da emissora se deve muito ao fato de os videoclipes passarem a ser consumidos mais no YouTube e nas redes sociais do que na televisão.

Quando a Paramount Global se fundiu com a Skydance Media em agosto passado, o CEO David Ellison demonstrou interesse em cortar custos, mas também considerou maneiras de revitalizar a MTV. Houve até especulações de que discussões sobre transformá-la em um serviço de streaming online para rivalizar com o YouTube e o Spotify estariam em andamento. Mas nada se confirmou.

O encerramento das transmissões da MTV no Brasil após 35 anos foram lamentados por figuras como Luiz Thunderbird, VJ da primeira leva do braço nacional da emissora, de 1990. No Instagram, ele escreveu:



“O que eu sei é que o videoclipe não morreu, artistas ainda produzem seus materiais pros canais de YouTube. E a MINHA MTV tá se despedindo melancolicamente desse planeta. Foi muito bom enquanto durou. Aprendi muito ali, fiz lindas amizades que duram até hoje, carrego meu canal de YouTube curiosamente chamado de Music Thunder Vision, ou seja, MTV. Vida que segue, fica a lembrança: groove’s in the heart. Como diria Walter Franco, eu te amei como pude.”

