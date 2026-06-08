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influencer Com vídeos sobre "aparição alienígena", influencer do OVNI saltou 5.600% em número de seguidores Mayk Leão alcançou 2,5 milhões de público em suas redes sociais, alcançando pico de popularidade

Um dos assuntos que mais movimentaram as redes sociais na última semana foi a suposta aparição de um objeto voador não identificado (OVNI) no Paraná. Uma das pessoas que mais falaram sobre o assunto foi o influencer Mayk Leão, que passou a publicar uma série de vídeos relatando fenômenos misteriosos próximos ao sítio onde vive, na zona rural de Campo Largo.

Nas gravações, ele dizia ouvir sons estranhos na região, além de avistar luzes na serra e até o que descrevia como uma nave espacial sobrevoando a área.

Tudo foi acompanhado pelo público quase como um reality show transmitido pelos stories do Instagram e a curiosidade em torno da suposta aparição do OVNI impulsionou a popularidade de Mayk Leão nas redes sociais.

Segundo dados do site Social Blade, que monitora o desempenho de perfis em tempo real, o influencer saltou de cerca de 43 mil seguidores para 2,5 milhões. O crescimento representa um aumento de aproximadamente 5.600%, desde a última segunda-feira (1°). Entretanto, ele já perdeu mais de 39 mil seguidores desde domingo (7), em meio a acusações de que teria inventado a história.

“Minha vida está um caos. Do lado bom e de um lado negativo”, disse Mayk em uma participação no programa Domingo Legal, no SBT, neste domingo (7). “O bom é ter uma projeção de dar uma vida melhor para os meus pais, mostrar a realidade do interior, que precisa de muita melhora. E o lado ruim é que a internet é muito maldosa com a gente, estou aprendendo a lidar com isso ainda.”

O influencer também rebateu as acusações de que teria criado toda a história sobre a aparição alienígena. “Eu jamais viria em rede nacional para mentir para o Brasil”, disse ele. Mas também afirmou, em um outro momento: “Nunca pedi para ninguém acreditar em mim, acredita quem quer”.

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