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Famosos Com Virginia Fonseca e filhos em Madri, mansão de Vini Jr vira brinquedoteca: 'Festinha da uva' Em stories publicados na segunda-feira (24), influenciadora registra compras em lojas de brinquedos, como bicicletas para Maria Alice e Maria Flor e carrinho para José Leonardo

Com os filhos Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3 anos, e José Leonardo, de 1 ano, junto de Virginia Fonseca em Madri, desde o último domingo (23), a casa do craque do Real Madrid Vini Jr virou uma grande brinquedoteca. A influenciadora publicou stories com compras em uma loja de brinquedo, com bonequinhos inspirado em Stitch, da Disney, duas bicicletas para as meninas e um carrinho para o menino, que estava sendo montado na sala da mansão do jogador.

"Compramos esse carro para o José, bicicleta para as Marias. Nossa gente, virou festa real", disse Virginia no story, escrevendo na legenda "Festinha da uva ONN”, destacando o clima de celebração e bagunça na mansão.

Os registros foram publicados um dia depois de Virginia reencontrar as duas filhas, que chegaram a Madri no domingo (23), vindas do Brasil. Maria Alice e Maria Flor estavam com o pai, Zé Felipe, e viajaram para se juntar à mãe e ao irmão caçula. A chegada das meninas foi registrada por Virginia, que compartilhou o momento nas redes sociais.

Virginia está hospedada na casa de Vini Jr. durante a temporada em Madri. Ela chegou à Espanha na semana passada acompanhada inicialmente apenas de José Leonardo e, desde então, vem mostrando momentos da rotina na residência do jogador, incluindo brincadeiras do filho com Vini, piscina, exercícios e sauna. No domingo, ela também publicou um vídeo em que aparece ensinando o atacante a jogar buraco: "Ele só sabe truco", brincou a influenciadora.

Público questiona espontaneidade

O vídeo publicado por Virginia na chegada das filhas viralizou, e muitos seguidores questionaram se a reação das crianças não foi espontânea ao serem levadas para abraçar a mãe. O registro começa com a influenciadora agachada esperando as filhas de braços abertos, com a legenda: "Sumida por motivos de: meus amores chegaram". As meninas, no entanto, não reagem como a mãe aparentemente esperava, e param ao invés de correr para ela, e o momento rapidamente repercutiu entre os seguidores. Parte do público questionou levantou críticas sobre a forma como o registro foi feito.



"Sendo forçadas a abraçar para ficar bonito para o vídeo", disse uma. “Eu nem teria postado esse abraço 'espontâneo'", disparou outra. Outros internautas também reprovaram a publicação. "Eu não teria nem coragem de postar esse vídeo". "Eu sendo mãe, senti vergonha por ela", acrescentou uma. "Se não fossem as babás elas estavam paradas na porta até agora", observou um.

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