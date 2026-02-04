A- A+

Carnaval 2026 Com vista privilegiada, Camarote Marco Zero se prepara para o Carnaval 2026 Espaço no Recife Antigo combina exclusividade, estrutura premium e ações sociais durante a folia

Com vista privilegiada para o principal palco do Carnaval do Recife e uma proposta que une conforto, exclusividade e alto padrão de serviços, o Camarote Marco Zero entra em ritmo acelerado para a folia de 2026, que acontece entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Instalado no Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), no Bairro do Recife, o espaço se consolida como uma opção para quem deseja acompanhar os shows do Marco Zero com comodidade e estrutura diferenciada.

As informações foram divulgadas pelos sócios do projeto, os empresários Carlito Asfora e André Lubambo, durante visita, nesta quarta-feira (4), à Folha de Pernambuco. Eles foram recebidos pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; e pela editora-chefe, Leusa Santos.

Experiência

A edição 2026 foi planejada para proporcionar uma experiência completa, com serviços e áreas de convivência distribuídos ao longo do prédio histórico. O Camarote Marco Zero contará com open bar premium, lounges, segurança privada e acesso exclusivo pela Rua do Bom Jesus.

A estrutura inclui bares em todos os andares, apresentações de três bandas por dia, telão interno com transmissão dos shows do palco principal, rooftop exclusivo e uma ampla varanda para o Palco Marco Zero. “Nosso principal diferencial, além da vista, é o acesso. Em cerca de 200 metros, o público consegue desembarcar e embarcar, o que é fundamental”, destacou Carlito Asfora.

Carlito Asfora, produtor de eventos | Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Ao longo dos seis dias, mais de 100 profissionais atuarão diretamente na operação do espaço. Os empregos indiretos ultrapassam 500 postos de trabalho, envolvendo fornecedores de produção, logística, alimentação, confecção de abadás, equipes de segurança e bandas.

O projeto também incorpora ações de responsabilidade social e ambiental. Em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio da Emlurb, o Camarote Marco Zero integra um serviço estruturado de coleta seletiva, acompanhado pelo órgão municipal, que beneficia milhares de catadores cadastrados.

“Todo o material passa por separação, como latas e outros recicláveis. A iniciativa partiu deles, a proposta foi apresentada e a gente topou participar”, completou Asfora.

A gastronomia do espaço terá assinatura do chef Rapha Vasconcellos (Moendo na Laje).

O Camarote Marco Zero tem como sócios os empresários André Lubambo, Carlito Asfora, André Branco e a Associação Comercial de Pernambuco (ACP), Tiago Carneiro, como CEO, e Alexandre Barbosa como gestor geral do projeto.

Serviço

Camarote Marco Zero

Onde: Palácio do Comércio, Bairro do Recife

Quando: 12 a 17 de fevereiro

Instagram: @camarotemarcozero

Ingressos: a partir de R$ 460

Vendas pelo site

