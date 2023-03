A- A+

BBB 23 Com voto reverso em que o público escolhe quem fica, BBB anuncia dinâmica da semana; confira Votação para ficar pode prejudicar as famosas "plantas" da edição

Antes da Prova do Líder desta quinta-feira (30), o apresentador do BBB 23 Tadeu Schimidt anunciou uma mudança na votação desta semana. Dessa vez, o público fará o voto "reverso", ou seja, escolherá quem fica no reality. Ele também explicou as dinâmicas da semana.



Confira:

Na prova do Líder desta quinta-feira (30), 10 jogam e o vencedor veta um participante na próxima disputa pela liderança; no sábado (31) será decidido quem ganha o Poder Curinga, o "Poder Real", que vale uma imunidade. Ainda no sábado, a Prova do Anjo será realizada em dupla.

Em relação à formação do próximo paredão, a maior novidade: desta vez o voto do público será reverso, ou seja, votar para ficar no programa. O dono ou dona do POder Curinga estará imune, a dupla de anjos imuniza uma pessoa e o líder indica uma pessoa.



A casa vota e cada jogador escolhe duas pessoas para indicar ao Paredão. Os dois mais votados estarão emparedados, mas também oferecem uma imunidade relâmpago para uma pessoa cada. Os dois que restaram estarão no Paredão. Todos disputam a prova do Bate-Volta, exceto o indicado pela líder Sarah.





