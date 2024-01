A- A+

BBB 24 Com Xepa sem comida, Yasmin sugere comer do VIP para gerar punição do "Tá com nada" Modelo prevê treta por comida: 'Vai começar uma briga"

O fim da comida na Xepa foi assunto entre os participantes, na piscina do BBB 24, nesta quarta (31). Yasmin sugeriu que os o grupo da Xepe se alimente no VIP. Caso o grupo tope, todos os moradores da casa mais vigiada do país serão punidos e entrarão no "Tá com Nada".

"É desleal. O VIP com comida, a Xepa não. A gente, sem comer, vai para uma prova de resistência com fome e quem está na Xepa não vai ganhar", disse Alane. "Mas, aí, vocês que não dividiram direito", argumenta Deniziane.

"Qualquer coisa, a gente vê com o VIP se tudo bem todo mundo entrar no Tá com Nada. E, aí, a gente come coisa do VIP e vai chegar a comida do Tá com Nada", comenta Yasmin.

"Eu ia ficar p***, se fosse Líder, e estaria no Tá com Nada. Ele vai para o Tá com Nada também. Vai comer nada", diz Leidy Elin. "Inclusive, vai começar uma briga, se isso acontecer", completa a modelo. "Vai ser em prol do bem de todo mundo", opina Alane

"Eu não aceitaria", afirma Marcus Vinicius. Leidy Elin também diz que não concordaria mas a paraense discorda. "Ah, se fosse em prol do bem de todo mundo, eu aceitaria", destaca a trancista. "É... pensando bem, eu acho que eu, talvez, aceitaria", conclui o comissário de voo.

