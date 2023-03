A- A+

BBB23 Com 66,75% de votos do público, Larissa é eliminada do BBB23 Sister estava na berlinda ao lado de Black, Domitila e Ricardo

A professora de Educação Física, a catarinense Larissa, 24, foi a elimimada do paredão desta terça-feira (14) no Big Brother Brasil (BBB23), com 66,75% dos votos do público.



A sister, que enfrentou o seu primeiro paredão, estava na berlinda ao lado de Black (0,76%), da pernambucana Domitila (3,27%) e de Ricardo (Alface), que atingiu dos votos (29,22%). Ela chegou à berlinda pela votação da casa, no último domingo (12).









Sua participação no programa foi marcada pela amizade com a atriz Bruna Griphao e com o romance que manteve com o influencer. De certa forma, "isolada" com seu affair, Larissa passou a protagonizar tretas com o grupo do Fundo do Mar, e saiu do patamar de uma das queridinhas da casa pelo público, para uma das mais rejeitadas



Nos primeiros dias do programa a sister esbanjou personalidade e, sem hesitar, manteve segurança em discursos, por exemplo, nas dinâmicas do Jogo da Discórdia. Mas no decorrer das semanas na casa, ela não manteve a mesma constância e desagradou ao público que a tirou do programa no paredão desta terça-feira.

Veja também

TELEVISÃO Manoel Carlos completa 90 anos; relembre as 'Helenas' do autor