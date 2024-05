A- A+

SHOWS Come to Brazil: Bruno Mars compartilha festa de brasileiros em fila para comprar ingresso Cantor tem agenda profissional reservada, no mês de outubro, para apresentações no Brasil; prefeitura do Rio determinou suspensão de shows

Em meio à incerteza sobre a realização do seu show no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5 de outubro, Bruno Mars foi às redes sociais para compartilhar a expectativa dos seus fãs para o tão aguardado evento. Em um story no seu Instagram, o cantor publicou um trecho do Bom Dia Rio em que diversas pessoas enfrentam o calor em uma longa fila na tentativa de conseguir um ingresso para o evento.

Responsável pela turnê do cantor no Brasil, a produtora Live Nation segue, nesta quinta-feira, "em estreita colaboração com o gabinete do prefeito do Rio de Janeiro para encontrar uma solução para os fãs", como ressaltou, por meio de comunicado, após receber uma notificação determinando a suspensão dos shows. Como noticiou o Globo, a administração municipal estabeleceu o cancelamento das apresentações na cidade devido à proximidade com as eleições.

Os shows em São Paulo, nos dias 12 e 13 de outubro, e em Brasília, no dia 18 de outubro, estão mantidos. Até o momento, porém, não há deliberação sobre o anúncio de novas datas na capital fluminense. De acordo com a agenda oficial de Bruno Mars, o mês de outubro está reservado para a passagem no Brasil. No dia 1º de setembro, ele faz uma apresentação na casa de shows Dolby Live, em Las Vegas, nos EUA. Depois, fica livre até o início de outubro, quando se dedica à turnê em solo nacional.

Portanto, à primeira vista, existiria uma sorte de datas disponíveis para a realização do show em outros dias, na capital fluminense, inclusive em setembro. O único porém é que há datas bloqueadas durante esse período. Até 22 de setembro, ocorre o Rock in Rio, festival de grandes proporções que já demanda o deslocamento de servidores e agentes da prefeitura para o local.

Depois, os dias entre 30 de setembro e 5 de outubro constituem a semana anterior à eleição municipal, algo que impede a realização de grandes eventos.

"A atuação (dos órgãos públicos em função da eleição) começa bem antes do dia de votação e envolve a proteção de polos e centros de distribuição, a escolta e a própria logística de entrega dos aparelhos. Além da fundamental segurança de eleitores e candidatos", explica o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). "É necessário lembrar que o período eleitoral ocorre sob a vigência de regras específicas, que demandam participação das forças de segurança para prevenção e enfrentamento de ilícitos diversos, que se somam aos de natureza eleitoral", acrescenta o órgão.

Segundo trecho do documento que determina a suspensão do show, e a que o Globo teve acesso, a produtora precisa se "abster de divulgar a realização da apresentação do cantor Bruno Mars no Estádio Olímpico Nilton Santos nas datas de 04 e 05 de outubro de 2024, realizar a contrapublicidade no sentido de informar que não haverá o evento nas referidas datas e devolver a consumidores valores recebidos pela eventual venda de ingressos".

A Procuradoria Geral do Município ressalta que "as referidas datas precedem o primeiro turno das eleições de 2024, para o qual é necessária a mobilização da força de trabalho de servidores públicos, notadamente aqueles dedicados à segurança pública, para o transcurso pacífico e democrático da votação que ocorrerá horas após as supostas apresentações".

