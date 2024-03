Com sete pêmios, "Oppenheimer" é o grande vencedor do Oscar 2024; confira todos os vencedores

A- A+

A 96ª edição do Oscar ocorre neste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Astros e estrelas do cinema mundial já chegaram ao Dolby Theatre para a cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.



Pela quarta vez, Jimmy Kimmel apresenta o maior evento da sétima arte. A transmissão teve início com um vídeo em que o humorista aparece dentro de “Barbie”, maior bilheteria do cinema em 2023 e que foi ignorado pela Academia em categorias importantes. Essa “esnobada”, inclusive, foi motivo de piada para o apresentador.

Para o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante, foram convidadas outras atrizes que já ganharam a categoria em edições passadas para falar sobre as indicadas. Da’Vine Joy Randolph, de “Os Rejeitados”, confirmou seu favoritismo e levou a estatueta para casa.



Em seu discurso, a artista disse que começou como cantora e, até ser motivada pela mãe, não pensava em atuar. “Agradeço minha mãe e todas as pessoas que atravessaram o meu caminho e me guiaram até aqui. Por tanto tempo eu quis ser uma pessoa diferente e hoje eu vejo que tenho que ser eu mesma”, afirmou.



O segundo prêmio da noite foi o de Melhor Animação, que foi para o japonês "O Menino e a Garça". Hayao Miyazaki, icônico cineasta e diretor do filme, não compareceu à cerimônia. "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" venceu na categoria de Melhor Curta-Metragem de Animação.



O francês “Anatomia de Uma Queda” venceu a disputa de Melhor Roteiro Original. Ao agradecerem a escolha, Justine Triet e Arthur Harari, que são casados, falaram sobre como construíram o roteiro em casa, durante o lockdown, enquanto cuidavam dos filhos. O troféu de Melhor Roteiro Adaptado foi para o estreante Cord Jefferson, por "Ficção Americana", que levou um Oscar para casa já em seu primeiro longa-metragem na carreira.



Visualmente excêntrico, "Pobres Criaturas" conseguiu os prêmios de Melhor Maquiagem e Penteados, Melhor Direção de Arte e Melhor Design de Figurino. Para o anúncio da John Cena surgiu "pelado" no palco, fazendo referência aos anos do episódio em que um homem nu invadiu a cerimônia, enquanto o anfitrião David Niven falava.



"Zona de Interesse", representante da Inglaterra na disputa, ganhou como Melhor Filme Internacional. O longa-metragem dirigido por Jonathan Glazer aborda o holocausto judeu a partir do retrato do cotidiano da família de um comandante alemão.



Semelhante ao que ocorre na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, o prêmio de Ator Coadjuvante foi anunciado por ganhadores do prêmio em outras edições. Confirmando o seu favoritismo, Robert Downey Jr. saiu vencedor por sua atuação em "Oppenheimer". No discurso, ele citou seu processo de reabilitação no início dos anos 2000 e chegou a dedicar a vitória ao advogado, que ao longo da carreira o "tirou várias vezes da prisão".



"Godzilla Minus One" ficou com a estatueta de Melhores Efeitos Visuais. Esse foi o primeiro Oscar conquistado pela franquia de filmes em cinco décadas de existência. "Oppenheimer" conquistou o prêmio de Melhor Montagem. O longa sobre o "pai da bom atômica" também ficou com o Oscar de Melhor Fotografia, recebido pelo holandês Hoyte van Hoytema.



"A Última Loja de Consertos", apontado como Melhor Documentário em Curta-Metragem, mostra a rotina de um empreendimento em Los Angeles, uma das últimas cidades americanas que fornece instrumentos musicais gratuitos. "20 Dias em Mariupol", que retrata a invasão russa à Ucrânia, venceu como Melhor Documentário. Com uma fala forte e emocionada, Mstyslav Chernov disse que não queria estar naquele lugar, já que foi a guerra que motivou o filme. "Que as pessoas de Mariupol e todos os que foram assaninados não sejam esquecidos", defendeu.



O primeiro trabalho de Wes Anderson para a Netflix, "A Incrível História de Henry Sugar", ficou com o prêmio de Melhor Curta-Metragem. O cineasta norte-americano não compareceu à cerimônia para receber seu primeiro reconhecimento da Academia.



Logo após a entrega da estatueta de Melhor Som para "Zona de Interesse", Ryan Gosling subiu ao palco para um dos momentos mais aguardados da noite. O ator interpretou ao vivo "I'm Just Ken", canção de sucesso do filme "Barbie", na companhia de parte do elenco na coreografia e com direito a Slash Guns, icônico guitarrista do N' Roses, acompanhando.



Performance mais emblemática da cerimônia, "I'm Just Ken" não ganhou como Canção Original. O prêmio foi para outra música do mesmo filme: "What Was I Made For?", composta e interpretada por Billie Eilish. O reconhecimento de Melhor Trilha Sonora, no entanto, foi para "Oppenheimer".



Sem surpresas, o Oscar de Melhor ator foi para Cillian Murphy, que viveu o papel-título de "Oppenheimer". Conhecido por sua personlidade reservada, o irlandês foi rápido em seu agradecimento. "Essa foi a experiência mais criativa e satisfatória que já tive nos meus últimos 20 anos", afirmou o artista, que também agradeceu a "todos os pacifistas do mundo". O cineasta Christopher Nolan ficou com a estatueta de Melhor Direção.



Emma Stone foi consagrada como Melhor Atriz por "Pobres Criaturas". É a segunda vez que a atriz - que teve um problema no vestido na hora de subir ao palco - leva a estatueta para casa nesta categoria. A primeira foi em 2012, com "La La Land".



"Oppenheimer", título com mais indicações nesta edição, confirmou todas as apostas e arrematou o maior prêmio da noite, sendo consagrado como Melhor Filme. Ao todo, a obra leva sete troféus para casa.

Confira os indicados e os vencedores do Oscar 2024:

MELHOR FILME

American Fiction

Anatomia de Uma Queda

Barbie

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer (VENCEDOR)

Vidas Passadas

Pobres Criaturas

Zona de Interesse

MELHOR DIRETOR

Justine Triet – Anatomia de Uma Queda

Martin Scorsese – Assassinos da Lua das Flores

Christopher Nolan – Oppenheimer (VENCEDOR)

Yorgos Lanthimos – Pobres Criaturas

Jonathan Glazer – Zona de Interesse

MELHOR ATOR

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Cillian Murphy - Oppenheimer (VENCEDOR)

Jeffrey Wright - American Fiction

MELHOR ATRIZ

Annette Bening - Nyad

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Sandra Hüller - Anatomia de Uma Queda

Carey Mulligan - Maestro

Emma Stone - Pobres Criaturas (VENCEDORA)

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Sterling K Brown - American Fiction

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Robert Downey Jr. - Oppenheimer (VENCEDOR)

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres Criaturas

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Emily Blunt - Oppenheimer

Danielle Brooks - A Cor Púrpura

America Ferrera - Barbie

Jodie Foster - Nyad

Da’Vine Joy Randolph - Os Rejeitados (VENCEDORA)

MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

Anatomia de Uma Queda - Justin Triet, Arthur Harari (VENCEDOR)

Os Rejeitados - David Hemingson

Maestro - Bradley Cooper, Josh Singer

Segredos de um Escândalo - Samy Burch, Alex Mechanik

Vidas Passadas - Celine Song

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

American Fiction - Cord Jefferson (VENCEDOR)

Barbie - Greta Gerwig, Noah Baumbach

Oppenheimer - Christopher Nolan

Pobres Criaturas - Tony McNamara

Zona de Interesse - Jonathan Glazer

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

The Fire Inside - Flamin' Hot - O Sabor que Mudou a História

I’m Just Ken - Barbie

It Never Went Away - American Symphony

Wahzhazhe (A Song For My People) - Assassinos da Lua das Flores

What Was I Made For? - Barbie (Vencedora)



MELHOR TRILHA ORIGINAL

American Fiction

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer (Vencedora)

Pobres Criaturas

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Io Capitano

Perfect Days

A Sociedade da Neve

Das Lehrerzimmer

Zona de Interesse (VENCEDOR)

MELHOR ANIMAÇÃO

O Menino e a Garça (VENCEDOR)

Elementos

Nimona

Meu Amigo Robô

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Bobi Wine: The People's President

A Memória Infinita

As 4 Filhas de Olfa

To Kill a Tiger

20 Dias em Mariupol (Vencedor)

MELHOR DESIGN DE FIGURINO

Barbie

Assassinos da Lua das Flores

Napoleão

Oppenheimer

Pobres Criaturas (VENCEDOR)

MELHOR MAQUIAGEM E PENTEADOS

Golda - A Mulher de Uma Nação

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas (VENCEDOR)

A Sociedade da Neve



MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

Napoleão

Barbie

Oppenheimer

Pobres Criaturas (VENCEDOR)

Assassinos da Lua das Flores

MELHOR SOM

Resistência

Maestro

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um

Oppenheimer

Zona de Interesse (VENCEDOR)

MELHOR MONTAGEM/EDIÇÃO

Anatomia de Uma Queda

Os Rejeitados

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer (Vencedor)

Pobres Criaturas



MELHOR FOTOGRAFIA

O Conde

Assassinos da Lua das Flores

Maestro

Oppenheimer (VENCEDOR)

Pobres Criaturas



MELHORES EFEITOS VISUAIS

Resistência

Godzilla Minus One (VENCEDOR)

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um

Napoleão

MELHOR CURTA-METRAGEM

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

A Incrível História de Henry Sugar (VENCEDOR)

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMADO

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko (VENCEDOR)

MELHOR DOCUMENTÁRIO CURTA-METRAGEM

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

A Última Loja de Consertos (Vencedor)

Nǎi Nai and Wài Pó



