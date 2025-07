Começa a San Diego Comic-Con: confira os principais destaques da convenção de cultura pop

A- A+

Principal feira de cultura pop do mundo, a San Diego Comic-Con abriu suas portas na noite desta quarta-feira (23) para a tradicional Spoiler Night, em que os fãs já podem visitar os inúmeros estandes dedicados aos universos dos games, quadrinhos, filmes e séries. Nesta quinta (24), o evento começa oficialmente com uma série de painéis que fazem a cabeça dos fãs.

Em 2025, a SDCC não contará com os tradicionais painéis da Marvel, que anualmente costumam movimentar o espaço de convenções de San Diego, na Califórnia. A Netflix também decidiu ficar de fora do evento. Nos últimos anos, a gigante do streaming tem investido em eventos próprios, como o Tudum.

Confira abaixo os principais destaques da programação da SDCC 2025:

Quinta-feira (24)

"Percy Jackson e os Olimpianos": A série do Disney+ promete movimentar o tradicional Hall H, principal espaço do evento, com mais de 20 mil lugares. O elenco e os criadores da série subirão ao palco para falar sobre a segunda temporada da produção.

"Five Nights at Freddy's 2": A Blumhouse irá apresentar as novidades sobre a continuação do terror "Five Nights at Freddy's — O pesadelo sem fim", com a presença do elenco e da equipe.

"South Park", "Beavis & Butt-Head" e "Digman": As animações para adultos do canal Comedy Central movimentarão a noite de quinta-feira. O painel acontece um dia após a estreia da atual temporada de "South Park" chegar às telas com uma representação polêmica do presidente Donald Trump.

Sexta-feira (25)

"The Walking Dead: Daryl Dixon": Não existe Comic-Con sem "The Walking Dead". E a série estará representada com a terceira temporada do spin-off centrado em Daryl Dixon.

"Predador: Terras selvagens": O diretor Dan Trachtenberg e os atores Elle Fanning e Dimitrius Schuster-Koloamatangi irão apresentar o mais novo filme da franquia "Predador".

Sábado (26)

"Star Trek": O universo de "Jornada nas Estrelas" é a cara da Comic-Con. E um painel irá explorar algumas produções derivadas da saga original, como "Star Trek: Strange New Worlds" e "Star Trek: Starfleet Academy".

"Pacificador": A série visitará San Diego com a responsabilidade de representar o novo universo da DC Comics. James Gunn e John Cena irão participar de painal para comentar a segunda temporada.

"It: Bem-vindos à Derry": A série criada por Andy Muschietti e Barbara Muschietti expande o universo visto nos filmes "IT — A coisa" e "IT — Capítulo II".

Domingo (27)

George Takei: O eterno Hikaru Sulu de "Star Trek" passará pelo evento para lançar sua nova autobiografia, "It Rhymes With Takei". Em painel, ele falará sobre sua vida e carreira.

