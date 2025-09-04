A- A+

arquitetura Começa a venda de ingressos para a Casacor Pernambuco 2025 As entradas podem ser adquiridas a partir desta quinta-feira, 4 de setembro, com desconto

Faltando um mês para o início da Casacor PE 2025 (que desta vez acontece no Complexo Niágara, na Av. Rio Branco, no Bairro do Recife.),os ingressos já começaram a ser vendidos. As compras antecipadas para a edição deste ano começam a partir desta quinta-feira (4) e podem ser adquiridos com 20% de desconto até o dia 14 de setembro. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial.

O evento é organizado pelo Grupo Abril que reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisagistas que criam ambientes inspirados por um tema. São mais de 3.000 m2 de área para abrigar 36 ambientes que estarão disponíveis dia 4 de outubro até 30 de novembro. Os espaços e lojas que ficarão no 1º e 2º pavimentos, funcionarão de terça a sábado, das 14h às 22h (com bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (com bilheteria até 19h).

O térreo será dedicado às operações de bar, café e restaurante - que esse ano serão comandados pelo Ponto Cego, SO LO Brewing e Restaurante Cá-Já, e também do espaço de eventos. Esses locais têm visitação gratuita e podem ser acessados independente da mostra.

Serviço:

Casacor PE 2025

Quando: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024

Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco e com a Rua do Apolo- Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 34

