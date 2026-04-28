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THE ERAS TOUR Começa julgamento de acusado de planejar atentado em show de Taylor Swift na Áustria em 2024 Promotoria diz que suspeito ligado ao Estado Islâmico preparava ataque contra apresentações da Eras Tour que reuniriam 195 mil pessoas

Quase dois anos depois de um alerta de inteligência levar ao cancelamento de três shows esgotados de Taylor Swift em Viena, começou nesta terça-feira, na Áustria, o julgamento do homem acusado de planejar um atentado terrorista que, segundo a investigação, poderia ter transformado um dos maiores eventos musicais do ano em uma tragédia de grandes proporções.

No banco dos réus está Beran A., austríaco de 21 anos acusado de terrorismo e outros crimes em processo que corre em Wiener Neustadt, ao sul da capital austríaca. Segundo promotores de Viena, ele integrava uma célula ligada ao Estado Islâmico e preparava um ataque contra uma das apresentações da Eras Tour marcadas para agosto de 2024 no Estádio Ernst Happel, que receberia mais de 195 mil pessoas ao longo de três noites.

A prisão ocorreu em 7 de agosto de 2024, um dia antes do primeiro show, após uma denúncia da CIA. A descoberta levou ao cancelamento imediato das três apresentações, frustrando milhares de fãs que já estavam em Viena. Nas ruas da cidade, admiradores da cantora improvisaram encontros, cantaram músicas de Taylor Swift e trocaram pulseiras da amizade temáticas da turnê — símbolo da comunidade formada em torno dos shows.

Segundo a acusação, Beran A. declarou lealdade ao Estado Islâmico, difundiu propaganda jihadista na internet, fabricou explosivos e tentou comprar armas ilegalmente, incluindo diferentes armas de fogo e uma granada de mão.

Promotores afirmam ainda que ele obteve online instruções para fabricar uma bomba de fragmentação com triperóxido de triacetona (TATP), explosivo descrito na denúncia como "característico de ataques do Estado Islâmico". A investigação sustenta também que o acusado recebeu treinamento de integrantes do grupo sobre manuseio de explosivos.

Acusação aponta plano internacional

No mesmo julgamento, outro austríaco de 21 anos, identificado como Arda K., responde à acusação de integrar, ao lado de Beran A., uma célula do Estado Islâmico. Segundo a Promotoria, os dois também planejavam ataques em Meca, Istambul e Dubai, ampliando o alcance internacional da suposta rede terrorista.

A defesa de Beran A., representada pela advogada Anna Mair, informou que o réu pretende se declarar parcialmente culpado.

O caso já havia produzido uma condenação relacionada na Alemanha. No ano passado, um adolescente sírio identificado como Mohammed A. recebeu pena suspensa de 18 meses por, segundo promotores, ajudar Beran A. com traduções do árabe, instruções para fabricação de bombas e contato com um integrante do Estado Islâmico.

Taylor Swift revelou em um documentário sobre a Eras Tour que soube do plano enquanto estava no avião rumo à Áustria. Mais tarde, afirmou que a turnê por pouco "escapou de uma situação de massacre".

Após o cancelamento, escreveu nas redes sociais: "Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador." Em seguida, completou: "Mas também fiquei muito grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos lamentando shows, e não vidas".

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