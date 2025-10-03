Começa nesta sexta (3) a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco; confira programação completa

A- A+

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco celebra 30 anos em 2025. Em sua 15ª edição, o maior evento literário do estado reúne leitores, autores, editoras e livrarias no Centro de Convenções de Pernambuco, em uma programação pensada para diferentes públicos, de hoje até 12 de outubro.

Essa é a primeira edição da Bienal após o seu reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O título foi concedido através da Lei Ordinária nº 158/2025, de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) e sancionada em 29 de agosto pelo prefeito João Campos (PSB).

Neste ano, a feira é a própria homenageada, utilizando o subtítulo “30 anos em estado de poesia” e com o tema “Ler é sentir cada palavra”. Além de visitar os estandes e adquirir produtos, os visitantes podem participar de bate-papos e lançamentos com renomados escritores de diversas partes do Brasil e até de outros países.

Entre os autores convidados, um dos destaques é o moçambicano Mia Couto, autor de “Terra Sonâmbula”, “O Fio das Missangas” e outros livros, que se encontra com os leitores no dia 11, às 18h. Raphael Montes, que escreveu “Beleza Fatal”, “Bom Dia, Verônica” e “Dias Perfeitos”, participa de um debate sobre “A nova cara do suspense nacional”, no dia 10, às 15h.

O economista Alfredo Bertini, colunista da Folha de Pernambuco, lançará o livro “Nem 8, nem 80”, com textos publicados no jornal. O encontro ocorre no dia 9, às 18h, com participação de Leusa Santos, editora-chefe da Folha, e mediação de Raul Henry, secretário de relações institucionais do Recife.

Itamar Vieira Junior, Cida Pedrosa, Raimundo Carrero, Clarice Freire, Daniel Munduruku, Socorro Acioli, Jeferson Tenório, Cristhiano Aguiar e Micheliny Verunschk também estão entre os escritores premiados que marcam presença nesta edição. Outra característica da Bienal é abrir espaço para que o público conheça novos e promissores nomes da literatura local. Fernanda Castro, Renan Carvalho e Lucas Santana, que se dedicam ao universo da fantasia, são exemplos da presença desta nova geração.

Esses autores listados e muitos outros estarão espalhados pelos espaços Círculo das Ideias, Conexão Petrobras, Espaço Diálogos e Café Cordel, que tratam não só de temas ligados à literatura, à exemplo da reunião “A vida pós-reality show”, com os ex-BBBs Dona Delma, Guilherme Vilar, Daniel Rolim e Tati Pink, no dia 7, às 19h.

O palco Sesc Além das Letras vai abrigar outras linguagens artísticas, como música, teatro e dança. No dia 4, a atriz Hermila Guedes apresenta uma encenação de textos do escritor Ney Anderson. Gabi da Pele Preta e Flaira Ferro estão entre os shows confirmados.

Com o Educativo Bienal 2025, a feira amplia as experiências literárias para crianças e adolescentes, com atividades específicas para estimular o gosto pela leitura em cada faixa de idade. Já a acessibilidade é o tema que move os encontros realizados no espaço Lugar de Acesso.

Sexta-feira (3)

CÍRCULO DAS IDEIAS

15h – 16h | Nossas raízes são fantásticas: Um papo com quem produz Fantasia no Nordeste com Fernanda Castro, Lais Lacet, Anna Andrade. Mediação: Maria Anna Martins

16h – 17h | Os leitores e as redes sociais com Karou Dias e Clarice Freire. Mediação: Fábio Lucas

17h – 17h30 | Para lembrar o poeta Miró por Wellington de Melo

17h30 – 20h | Mesa de Abertura



CONEXÃO PETROBRAS

14h – 14h45 | “Lançamentos de livros (Poesia)

Obra: Relato Inverídico da Tua Morte. Autor: Ivon Rabelo.

Obra: Ventanias. Autor: Fred Dantas.

Obra: Letras Jardineiras – Trivialidades em verso e prosa. Autora: Alê Cavalcanti.

Obra: Viúva Machado: a grandeza de uma mulher. Autora: Maria Elza Bezerra Cirne.”

15h – 15h45 | “Lançamentos de livros (Romance)

Obra: O último café do Coronel. Autor: Marconi Urquiza.

Obra: Amolando o Fio da Alma. Autor: Roberto Muniz Dias.

Obra: O amor não se explica. Autor: Valque Santos “

16h – 16h45 | Escrever é abraçar a fantasia – Um encontro com Paulo Caldas. Mediação: José Teles

18h – 18h45 | Lançamento dos livros Revezamento Secreto, com o autor João Gomes da Silva e Aray – Raízes da Terras, com a autora Célia Martins

19h – 19h45 | Palestra Educação Financeira com Malu Lira



ESPAÇO DIÁLOGOS

15h – 15h45 | O fenômeno do livro de colorir, com Gisele Santos e Ana Claudia Bravo. Mediação: Sidney Nicéas

16h – 16h45 | O Brasil que se escreve no Nordeste: um encontro de vozes, gêneros e estilos, com Fernanda Castro, Wilson Junior e Alexandre Almeida. Mediação: Ariane Moraes

17h – 17h45 | Eternamente Grata, um relato corajoso sobre uma mulher que transforma vidas através das mãos com Zilda Sousa. Mediação: Silvana Marpoara

18h – 18h45 | Bastidores do Futebol Brasileiro sob a ótica do livro 1987 de Fato, de Direito e de Cabeça com André Galindo e Cassio Zirpoli. Mediação: Sidney Nicéas

19h – 19h45 | Roda de Conversa das Floriterárias com Crislaine Venceslau, Flor de Pernambuco, Marina Mah, Yastricia Santos e Anita Presbitero



LUGAR DE ACESSO

16h | Encontro marcado: Abertura do Lugar de Acesso com Liliana Tavares, Ana Claudia Cabral e ativação do Porãozinho dos Ventos com Saulo Nogueira da Costa

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

19h30 – 20h30 | Show de Joyce Alane



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h | Escritora de literatura infantil e infantojuvenil , professora de de Educação infantil e psicopedagoga Isabel Alves – Contará a história: O mistério da princesinha negra

17h30 – 18h30 | Lançamento do Grupo 6: Estímulo à Criatividade, Escrita e Processos Artísticos .Este grupo reúne autores que incentivam a imaginação, a criatividade, a escrita e a compreensão dos processos por trás da criação literária e artística, incluindo quadrinhos.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | A Flautista Daniele Barros conta a história Flautarina viaja pela cultura pernambucana

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Instituições de Ensino e Literatura para as Infâncias: é possível construir a escola como espaço de experiência literária com Clécio Bunzen (UFPE), Nelma Azevedo (Fafire) e Gabriela Vasconcellos.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Adolescência e tecnologias: os desafios dos ambientes digitais e as potências da leitura em entre o livro físico, o digital, o hipertexto. Com Edite Marques, Roberta Caiado, Arnott Caiado e Egard (Fab Lab) como mediador.



CAFÉ CORDEL

17h – 17h45 | Bate-papo A mulher na escrita do Cangaço com Ana Gleide Leal, Cleonice Maria e Isabelly Moreira.

19h – 19h45 | Lançamento do livro Sertão das Grandes Imensidões com o jornalista Anselmo Alves



Sábado (4)

CÍRCULO DAS IDEIAS

11h – 12h | Tour das Bienais por Aldeia dos livros: A riqueza da Bienal PE com Larissa Viana, Mirela Paes, Fábio Lucas e Guilherme Robalinho. Mediação: Apolo Andrade

13h – 13h45 | Exibição do curta-metragem Escavações + Palestra Voz,Corpo e Performance-Como expressar a Poesia em Diversas Linguagens com Daniela Câmara e Celso Costa

14h – 15h | Literatura Fantástica Brasileira, quem a produz com Giu Domingues, Renan Carvalho, Anna Martino, Carol Façanha. Mediação: Lais Lacet

16h – 17h | Manual para uma trilogia de ausências com Aline Bei. Mediação: Thiago Soares

18h – 19h | As odisseias de Itamar Vieira Junior. Mediação: Leonardo Tonus



CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Palestra Crise Cria Cura com Pedro Salomão

14h – 14h45 | Lançamento do livro Matou uma, matou todas com o autor Klester Cavalcanti

15h – 15h45 | Avanços das políticas públicas de Cultura e Mecanismos de Incentivo a Cultura no Território Brasileiro com Henilton Menezes

16h – 16h45 | Mailson Furtado lança “Litígio” pela Moinhos. Bate-papo com Fábio Lucas

17h – 17h45 | Lançamento do livro Artífices da História com os autores Helder Remigio e Evaldo Costa. Mediação: Rosely Tavares de Souza

18h – 18h45 | Festival Pernambucano de Literatura Negra. Mesa Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano com Manu Monteiro e Francisca Araújo. Mediação: Elke Falconiere

19h – 19h45 | Um papo com as rainhas do Dark Romance. Zoe X e Kelly M. Mediação: Elida Malheiros

ESPAÇO DIÁLOGOS



11h – 11h45 | Como nasce um livro? Bastidores do mercado editorial independente com Laura Spíndola

13h – 13h45 | Entre flores e cicatrizes: personagens que encantam pela vulnerabilidade com Malu Simões, Daniele Rangel e Débora Meira

13h – 13h45 | Lançamento do livro Conexões Regionais – Desenvolvimento Sustentável e Perspectivas com José Farias e Carmen Couto

14h – 14h45 | Lançamento do livro Antes que as palavras te esqueçam, com o autor Leonardo Tonus. Mediação: Diogo Guedes

15h – 15h45 | Tecnologia e Leitura: Novas Perspectivas no Cenário Literário com Américo Amorim, Patrícia Vasconcellos e Alex Sandro. Mediação: Genésio Gomes

17h – 17h45 | As histórias que escolhi contar com Daniel Munduruku. Mediação: Igor Gomes

18h – 18h45 | Lugar de clássico é num cordel com Josué Limeira. Mediação: Sidney Nicéas

19h – 19h45 | Literatura erótica – o segredo das palavras molhadas com Odailta Alves e Manu Monteiro



LUGAR DE ACESSO

15h | Conversa: Uma caminhada reabilitadora e inclusiva com Alba Lopes

16h | Oficina: Entenda e aprenda como o braile é lido com Michelle Alheiros



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

11h – 12h30 | Programa Mesa de Bar

15h – 16h | Festival Pernambucano de Literatura Negra: Sarau Poético com as escritoras: Inaldete Pinheiro , Nena Callejera, Joy Thamires, Priscila Ferraz

16h – 17h | Game Show com Antognniony Rodrigues

18h – 19h | Ficção de Ney Anderson na interpretação de Hermila Guedes

20h – 21h | Show de Gabi da Pele Preta



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

13h30 – 14h | Eli Neuza faz contação da história o Vento e o papel, onde a cada dobra do papel ocorre um momento da história sobre a interação entre o vento, que sopra e cria movimento, e o papel, que se adapta e assume novas formas. A mediação da leitura envolve cantigas de rodas, brincadeiras e no decorrer da apresentação os ouvintes serão convidados a interagir com a história com origamis. Ao final serão distribuídos papéis para o público para a elaboração do origami da história: um barquinho de papel

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h | Eli Neuza faz contação de história e realizada com as dobras do papel que se transformam em livro, casa, chapéu e barco.Na sequência, será realizado um minicurso com a confecção das peças da história (chapéus e barco).

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 1: Aventuras Fantásticas e Exploração de Mundos Criados: Este grupo reúne autores cujas obras se aprofundam em narrativas de aventura, fantasia e a criação de universos imaginários, muitas vezes com elementos mágicos e jornadas épicas”



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Leonardo Abrahão faz uma Roda de conversa sobre experiências clínicas, sociais e humanas das autoras que inspiraram os livros.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | A contadora de história Rosiane de Mello conta em libras a história do seu livro: os três porquinhos e a lobinha que falava com as mãos e ao final os participantes aprendem sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais

19h – 20h30 | “Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Livros de infâncias da ideia à publicação: como nascem os livros infantis? Com Rodrigo Fischer, Patrícia Marinho e Déborah Echeverria.”



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | “Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Bibliotecas como territórios de encontro e escuta: o papel das bibliotecas escolares, públicas e comunitárias como espaços seguros para o desenvolvimento infantil e juvenil. Com Cecília Cruz (Secretária de Educação – Bibliotecas Escolares) Milu Megale (Secretária de Cultura – Bibliotecas Comunitárias), Túlio Arruda (Secretário da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz – Bibliotecas Públicas) e Tarcísio Camelo (Bibliotecas Comunitárias) como mediador.”



CAFÉ CORDEL

10h30 – 11h30 | Oficina Verso Viral com Mari Bigio

13h – 13h45 | Lançamento do livro Solução do Peixe-Boi com a autora Mari Bigio

15h – 15h45 | Lançamento do Livro Vivendo na Corda Bamba com Gilberto Trindade

18h – 18h45 | Literatura, cotidiano e memória com Stefanni Marion

19h – 19h45 | “Lançamento do livro O Livro dos Cordéis com o autor Moisés Monteiro de Melo Neto

Bate-papo Produção Cordelisística no Recife, Hoje com Thalita Gadelha e Moisés Monteiro de Melo Neto.

Lançamento do cordel Um Defeito de Cor”



Domingo (5)

CÍRCULO DAS IDEIAS

11h – 12h | Realismo mágico, o gênero que só os latino- americanos dominam com Ian Fraser, Renan Carvalho e Isabor. Mediação: Apolo Andrade

13h – 13h45 | Festival Pernambucano de Literatura Negra – Mesa Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam com Bell Puã e Bione. Mediação: Lenne Ferreira

14h – 15h | Lançamento de “Não estou recebendo visitas” com Ágnes Souza. Mediação: Gianni Gianni

15h – 15h45 | Lançamento do livro Carreira Sem Sofrer 2 – O Método com autora Ana Tomazelli e Eduardo Cavalcanti

16h – 17h | La isla bonita – Sobre espantos, delírios e santos com Socorro Acioli. Mediação: Schneider Carpeggiani

18h – 19h | Os trovões que escutamos no Brasil com Micheliny Verunschk. Mediação: Leonardo Tonus.



CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Academia Belojardinense de Letras e Artes:

Lançamentos dos livros: Diverso e controverso com o autor Marcelino Alcântara e Lamento Lúgubre com o autor Hazelpony Hanania

Apresentação e premiação do II Concurso de Poesias da ABLA pelo seu Presidente Robervânio Luciano

13h – 13h45 | Lançamento do livro Antologia Brasis com Aldonez Pereira

14h – 14h45 | Romantasia: A importância do romance nas narrativas de alta fantasia com Giu Domingues, Liny Douglas. Fernanda Castro e Marina Dutra. Mediação: Alessandra Queiroz

15h – 15h45 | Cartas para meu eu adolescente com Paulo Ratz, Vitor Martins, Manu Monteiro e Pedro Rhuas. Mediação: Gabrielle Saback

16h – 16h45 | Lançamento de Todos os Amores de Lourdes – volume 2 com o autor Sidney Nicéas

17h – 17h45 | Soluções inovadoras e sustentáveis para desafios globais: Quando a tecnologia encontra propósito com Fernando Nogueira, Hilário Jorge Bezerra Lima Filho, Eduardo Marques da Trindade Filho e Mariana Cristina Rodrigues de Oliveira

18h – 18h45 | Lançamento do livro Marquinha, Maricota com o autor Luciano Lopes

19h – 19h45 | Tulio Carella e o maligno vapor pernambucano com Alvaro Machado. Mediação: Marcio Bastos



ESPAÇO DIÁLOGOS

11h – 11h45 | Lançamento do livro Pensamentos Afrofuturistas – A escrita Afrofuturista Brasileira com o autor Israel Neto

13h – 13h45 | Uma História Viva aos 100 Anos com Givaldo Peixoto

14h – 14h45 | Cannabis, conservadorismo e controle: a política de drogas como instrumento de governo com Arturo Escobar, Ubirajara Ramos, Fernando Ribamar e Jocigenes Monteiro da Silva

15h – 15h45 | Maratona Sudene de Inovação: Transforme sua ideia em um Negócio na área de Letramento ou Democratização da Leitura. com Genésio Gomes

17h – 17h45 | Agroecologia no Sertão: Narrativas, etnografia e quadrinhos com Laurent Houssin e Elize Ducange. Mediação: Ana Dourado

18h – 18h45 | Tecnologias do Acesso com Marcelo Pedrosa, Rafael Pacheco, Aida Ferreira e José Carlos Amaral. Mediação: Liliana Tavares

19h – 19h45 | Conceição Rodrigues lança “Para dançar na cerca elétrica” em bate-papo com Fábio Lucas



LUGAR DE ACESSO

15h | Conversa: História do Setor Braille da Biblioteca Pública estadual com Graça Correa

16h | Oficina: Entenda e aprenda sobre a Libras com Bernardo Klimsa e Carlos Di Olivera



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 11h30 | Espetáculo de dança Maroca, a Bailaroca

13h – 15h30 | Watchparty Final Free Fire World Series Brasil 2025

16h – 17h | VermelhaChama – Um Solo Lítero-Musical de Daniela Câmara.

18h – 19h | Cantoria conversada: histórias do repente nordestino com Antonio Marinho

20h – 21h | Apresentação de Edún Àrá Sangô



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | Ilka Nóbrega, pedagoga e contadora de histórias, usa a magia da literatura para encantar e emocionar o público.

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | Clarissa Maria – Contar a história do livro As Olimpíadas Jardineiras, de autoria própria, para o público infantil até 8 anos. A proposta é de uma conversa informal numa roda de conversa onde a autora vai apresentar o livro e ler o texto apresentado as figuras, utilizando-se de linguagem oral, manual e sonora para entreter o ouvinte espectador na moral da estória contada.

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 2: Cultura, Memória e Identidade Afro-Brasileira -Este grupo foca em obras que exploram a riqueza cultural, a ancestralidade e a identidade, com destaque para a cultura nordestina e afro-brasileira, e a valorização das tradições“



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Maria Aparecida Nunes faz leitura de poemas e contos do livro “Histórias que vêm do coração”

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Sammuel Vitor Patente usará seus livros para contar, de forma lúdica, como ele enfrenta os desafios do autismo.

19h – 20h30 | ” Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:

Leitura, afeto e escuta: o papel da literatura no desenvolvimento emocional infantil. Com Érica Verçosa e Andrea Graupen.”

EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)



19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Literatura juvenil e representatividade: o impacto da diversidade de vozes (raça, gênero, classe, sexualidade, territórios) nas narrativas voltadas para adolescentes. Com Odailta Alves, Inaldete Pinheiro, Célia Martins e Fátima Oliveira como mediadoras.



CAFÉ CORDEL

16h – 16h45 | Lançamento da autobiografia Repolho por Givaldo José dos Santos

17h – 17h45 | Lançamento do livro A Era dos Direitos e a Nova Onda de Autocracia com a autora Maristela Simonin

19h – 19h45 | Apresentação Slam & Poesia com Patrícia Naia



Segunda-feira (6)

CÍRCULO DAS IDEIAS

10h – 11h | Museu do Sertão com o Profº Dr. Benedito Vasconcelos

15h – 16h | A importância das novelas na formação de novos autores com Fernanda Castro, Anna Martino, Italo Damasceno. Mediação Larissa Viana

17h – 18h | Lançamento do livro A Minúscula Morada do Espírito Humano com o autor Luiz Arraes e o prefaciador Flávio Andrade

19h – 20h | Lançamento do livro Consciência: para que te quero? com Salete Rêgo Barros, Flávio Brayner e Teresa Leitão



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | Lançamento do livro A Arte de Viver: história das transformistas brasileiras desde a Ditadura militar até hoje com a autora Safira Bengell

14h – 14h45 | Lançamento dos livros ‘Redefinindo a humanidade na era da Inteligência Artificial’, com a autora Andréa Simone da Silva e ‘Memórias digitais: quem escolhe o que devemos lembrar?’ com a autora Amanda Valéria Silva.

15h – 15h45 | Mesa Minha obra – sua leitura com Humberto Hermenegildo de Araújo, Márcia Gomes da Silva e André L. Nakamura. Mediação: Ednilson Xavier

16h – 16h45 | Lançamentos de livros de educadores da Gerência de Direitos Humanos e Cidadania (GEDHC / SEE PE)

– Obra: Afrochego: Poemas para Acalentar meu Povo. Autora:Odailta Alves

– Obra: O Amor como Urgência. Autor: Nelino Azevedo de Mendonça

– Obra: É possível ter religião e ser laico? A escola como espaço e tempo de mediação e coexistência de discursos seculares e religiosos. Autor: Evanilson Alves de Sá

– Obra: Sobrevivi para contar: Narrativas transvestigeneses na educação de jovens e adultos. Autora: Dayanna Louise”

17h – 17h45 | O sucesso da literatura LGBT+ entre os jovens com Pedro Rhuas e Larissa Lair. Mediação: Evelyn Sena

18h – 18h45 | “””Lançamentos MOPI (Mostra de Publicações Independentes): Fazêjo Editora, Titivillus Editora, Alex De Jesus

Obra: Renda Renascença: passo a passo com linha e agulha. Autora: Ana Mendonça

Obra: Travessia de vida, outro exemplo. Autor: Lucas Carvalho . Obra: NUA. Autora Ariel Nery

Obra: Corupira – mau encontro, tradução e dívida colonial. Autor: Alexandro S. de Jesus”””

19h – 19h45 | O Amor é Feminino? Um papo com Daniel Perroni Ratto e Eulina Ferraz. Mediação: Sidney Nicéas



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h30 – 11h15 | Jovem Senador com Lucyana Veja

14h – 14h45 | Lançamento do livro Confederação do Equador: A Luta pela Cidadania na Construção do Brasil

15h – 15h45 | Lançamento do livro O sistema de aprendizagem Ubíqua com os autores Adriano Azevedo, Jânyo Diniz e Simone Bergamo

16h – 16h45 | Lançamento do Livro Os Leões do Norte com Magno Martins

17h – 17h45 | Infância em Cena: Educação Digital e Regulação das Plataformas para Proteger Crianças e Adolescentes na Internet com Teresa Leitão, George Valença e Sheylli Caleffi

18h – 18h45 | A Rádio que Paulo Freire com Yvana Fechine, Dimas Veras, Flávio Weinstein e Paula Reis. Mediação: Ana Veloso

19h – 20h | (Maratona Sudene de Inovação) Oficina INOVAREPE: Como usar Inovação Aberta para Resolver Problemas Reais de Secretarias de Governos, Prefeituras e Hospitais Públicos com Organizadores InovaRepe

20h – 21h | (Maratona Sudene de Inovação) DEMODAY INOVAREPE: apresentação das 5 melhores soluções do 1º ciclo. com Organizadores InovaRepe



LUGAR DE ACESSO

15h | Encontro com Marcela Sette

16h | Conversa: Humor Azul – o lado engraçado do autismo com Andrea Tramonte

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

9h30 – 10h | Apresentação Teatral Preservar para florescer com a Escola Municipal João Pessoa Guerra

10h30 – 11h | Ciranda da ETE José Joaquim Da Silva Filho- Vitória De Santo Antão

11h – 11h30 | Dança do Carimbó da ETE José Joaquim Da Silva Filho- Vitória De Santo Antão

14h – 14h30 | História Cantada com o profº Wellington José

16h – 16h30 | Espetáculo Frei Caneca: 200 Anos da Confederação do Equador

20h – 21h | Apresentação Samba de Coco Raízes de Arcoverde



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | A escritora e pedagoga Vera Lúcia convida o público para a história interativa “O Rato Zezé”, onde as crianças participam com instrumentos musicais e atuando como personagens

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | A Escritora Patrícia Clementina conta a história da herança familiar no livro Amara de Peu, uma biografia emocionante que homenageia sua mãe: uma mulher simples e indomável, mãe de 18 filhos, cuja fé inabalável e generosidade deixaram marcas profundas em todos que a conheceram.

17h30 – 18h30 | Lançamento do Grupo 3: Amizade, Valores Socioemocionais e Bem-Estar Pessoal .Neste grupo, os livros abordam temas como lealdade, amizade, gratidão, autoestima, amor e a importância de lidar com as emoções para o bem-estar



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Emillie Lapa e Natalyne Santos contam e cantam histórias reais que potencializam o universo negro feminino através do Projeto MARIAR UM MAR DE POESIAS – um Espetáculo Poético Musicado, uma encruzilhada de música, teatro, poesia e a força da ancestralidade negra traduzida na história oral.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | “Camila Santos apresenta a contação de história do livro “Malu em… deixa pra outra hora”, uma narrativa sensível e afetuosa voltada ao fortalecimento da autoestima infantil.”

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: A criança com voz: quem fala nos livros de infância? Com Lis Lino e Camila Santos



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Leitura e projeto de vida: o livro e a literatura como ferramentas para sonhar futuros, elaborar escolhas e enfrentar incertezas. Com Érica Montenegro e 16 escritoras do projeto TANTAS MARIAS.



CAFÉ CORDEL

18h – 18h45 | Lançamento do livro Belchior: a construção de um mito na literatura de cordel com o autor Alberto Perdigão

19h – 19h45 | Recital Quem descobriu o azul anil? com David Biriguy



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Fotografia e Literatura com Bob Wolfenson. Mediação: Bruna Monteiro

17h – 17h45 | O futuro do entretenimento no Brasil com Rosana Hermann. Mediação: Mayra Waquim



Terça-feira (7)

CÍRCULO DAS IDEIAS

17h – 18h | Mulheres no mercado editorial com Andrea Nunes, Cibele Laurentino, Karine Asth e Vanessa Ratton. Mediação: Fábio Lucas

19h – 20h | Encontro com Jeferson Tenório. Mediação: Igor Gomes



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | “Lançamentos de livros Acessibilidade e Antirracismo

Obra: Inclusão Escolar: Estudo com alunos com Síndrome de Down. Autora: Márcia Rejane.

Obra: Alteridade como perspectiva de inclusão social. Autor: Felipe Almeida Dantas.

Obra: Como conversar com crianças sobre racismo e diversidade. Autor: Manuel Alves de Sousa Junior

Obra: A inclusão não chegou aqui. Autor: Erivan Antônio dos Santos Silva.

Obra: A Boneca FLALIBRAS e o mundo das emoções. Autora: Flávia Pascoal”

14h – 15h45 | Lançamentos de livros da Academia Escadense de Letras:

Obra: XII Antologia – Textos Acadêmicos. Autora: Isabel Oliveira

Obra: XII Antologia – Textos Acadêmicos. Autor: Dimison Cesar

Obra: XII Antologia-Textos Acadêmicos. Autora: 3. Patrícia Cabral

Obra: Linguagem, Discurso e Educação: a união de vozes para a construção de uma sociedade mais justa. Org: Rosilda Araujo

Obra: XII Antologia – Textos Acadêmicos. Autora: Valderês Monte

Obra: Educação: tecnologia, trabalho e pesquisa. Coautora: Ana Neto

Obra: A tragédia de Tracunhaém. Autor: Renato Ferreira”

16h – 17h45 | Lançamentos de livros da Academia Palmarense de Letras:

Obra: Poemas no Vinho – Livro Físico. Autora: Vanessa Ferreira

Obra: Poemas e Prosas de Tony Antunes – Livro Físico. Autor: Tony Antunes

Obra: Contos curtos para tecer poesia. Autor: Vilmar Carvalho

Obra: O menino que descobriu as palavras. Autor: Eliete Carvalho

Obra: Saberes da Maturidade: uma jornada sociopsicológica pelo envelhecimento humano. Autor: Marcos Carneiro

Obra: Pedagogia Axiológica Emergente para o Teatro: Desenvolvimento de Crianças e

Formação de Professores. Autor: Benedito José Pereira

Obra: Branco de toda cor. (Poesia). Autor: Zé Ripe

Obra: Jefté e o segredo da casa proibida Autor: Janílson Sales

Obra: Acácio, o Dom da Unidade. (Biografia) Autor: José Duran y Duran

Obra: Causo, prosa e verso Autor: José Sales “Pica-pau”

Obra: A mística cristã de Chiara Lubich Autor: Jussara Kouryh”

18h – 18h45 | Criatividade natural em tempos de Inteligência Artificial com João Guilherme Peixoto, Paula Lourenço e Diego Pinheiro

19h – 19h45 | A vida pós reality-show com Dona Delma, Guilherme Vilar, Daniel Rolim e Tati Pink. Mediação: Antognniony Rodrigues



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h30 – 11h15 | Vamos criar juntos ideias que possam virar lei? com Sophia Borges

14h – 14h45 | Recife Assombrado: diálogos entre o Cinema e a Escrita com o autor Adriano Portela, Roberto Beltrão e Tenório

Alice no País das Maravilhas: Uma Experiência Literária Imersiva com Wemelly Luna

Tecnologia como aliada do autor: criando conteúdos digitais para divulgar sua obra com Wemelly Luna

15h – 15h45 | Comunicação Acessível e livros em multiformatos com Eduardo Cardoso. Mediação: Wellington de Mello

16h – 16h45 | Profissionalização da escrita: carreiras da gaveta ao mercado com Janaína Calazans e Clarice Freire. Mediação: Lara Ximenes

17h – 17h45 | “Lançamentos MOPI (Mostra de Publicações Independentes): Porta Aberta e Ape’ku Editora, Editora Tamuatá

Obra: Sambas Sobre Escombros. Autor: Philippe Wollney; Obra: O Eito: Quadrinhos para Cantar. Autor: João Paulo Rosa

Obra: Antiespecismos subversivos. Orgs: Martina Davidson e Mica Peres

Obra: ILUMINÁRIO. Autor: Stefanni Marion “

18h – 18h45 | Caminhos da Poesia Contemporânea com Érica Magni, Estêvão Machado, João Melo e Madu Sansil. Mediação: Fábio Lucas

19h – 20h | Maratona Sudene de Inovação – A jornada Exponencial SENAC: como formar professores GEDI (Gente Difusora de Inovação) com Genésio Gomes

20h – 21h | Maratona Sudene de Inovação – Painel Professores GEDI – Gente Difusora de Inovação. Professores estão transformando sua sala de aula em verdadeiros berçários de inovações para uma jornada exponencial com Professores SENAC



LUGAR DE ACESSO

16h | Encontro com o autor Eduardo Cardoso

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 12h | Espetáculo Dança do Frevo Da Erefem Monte Verde- Ibura

14h – 14h50 | Heróis e Mitos da nossa História

16h – 16h30 | Arte Humanitária Catamisto com Andre Calixto

18h – 19h | Kelly Rosa: Coração Saudosiano Canto e Verso

20h – 21h | Clecio Rimas em Rimas Inc – Beats e Versos



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | A pedagoga e contadora de histórias, Tatiane Feitosa, apresenta narrativas que valorizam a identidade indígena e a cultura do Semiárido, com a contação de história do livro: “Sou PANKARÁ: sou indígena do Sertão de Pernambuco”.

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | Kamila Cidrim e Sandra Moraes contam a história das aventuras e descobertas de Maroca e sua turma de dança sobre as danças e cultura do ciclo carnavalesco de Pernambuco do livro “Maroca, a Bailaroca em: Os Elementos Mágicos da Tia Cuca”.

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 5: Inclusão Social, Cidadania e Abordagem de Temas Complexos" Este grupo inclui autores que, através de suas obras, promovem discussões sobre política, inclusão de crianças com necessidades especiais, temas sociais como imigração e conflitos, e a importância da cidadania.“



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Cristiane Queiroz realizará a contação do livro “O sumiço da foto do Vovô Zeca” com o objetivo de estimular a criatividade, a oralidade e a expressão escrita das crianças, promovendo a valorização dos afetos através da contação de histórias e da confecção de cartas para pessoas queridas.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Nirvana Dusseldorf contará história da A operação de Lili aborda o medo e como a amizade e a ajuda de outros animais podem ajudar a enfrentar situações difíceis.

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Contos de fadas e seus símbolos: o que dizem à criança (e ao adulto)? Com Patrícia Vasconcellos.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: O livro como aliado no enfrentamento de dilemas adolescentes: literatura, biblioterapia e mediação de leitura no apoio a questões como autoestima, bullying, saúde mental e afetividade. Com Érica Verçosa, Alexandre Simão (UFPE) , Ana Cláudia Tavares (UPE) e (Andréa Saldanha como mediadora.



CAFÉ CORDEL

19h – 19h45 | Verso que vira! – Palavras que se transformam em versos e canções com Carla Montanha



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Livros com Garotas que amam garotas – as sáficas não saem mais da moda com Olívia Pilar. Mediação: Ana Flávia

17h – 17h45 | A Literatura como expressão para Existir: A Interseção entre Estética e Narrativa com Maria Klien e Igor Lopes. Mediação: Adriana Mayrinck



Quarta-feira (8)

CÍRCULO DAS IDEIAS

10h – 11h30 | Lançamentos Editora Bereia

Obra: Deus? Quem é Deus? Uma análise do caráter divino e do sofrimento humano. Autor: Saulo Soares

Obra: Café com Deus: sabedoria em Provérbios. Autora: Judite Alves

Obra: A Adoração ao Espírito Santo – Uma Abordagem Bíblica, Histórica e Teológica no Contexto da Trindade. Autor: Alessandro Barreto”

14h – 14h45 | Tour das Bienais por Aldeia de livros: Nordeste em Foco com Alexandre Almeida, Ítalo Damasceno e Deco Lipe. Mediação: Larissa Viana

15h – 16h | Projeto: Atlas do Livro de Pernambuco, no rumo aos 200 mil livros visíveis com o Prof. Filipe Fernandes

17h – 18h | Raízes do terror latino-americano; como nossos medos ainda precisam ser explorados na literatura com Lucas Santana, Victor Valeffort, Brenda Evelyn e Apolo Andrade. Mediação: Lucas Barros

19h – 20h | Recife Assombrado: diálogos entre o Cinema e a Escrita com Adriano Portela, Roberto Beltrão e Tenório



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | Lançamento do livro A Letra & a Poesia na MPB: Semelhanças & Diferenças com o autor Euclides Amaral e o percussionista Reppolho

14h – 14h45 | Lançamento do livro Poética do Ser no Coração da Alma com a autora Ana Patrícia Vaz Manso

15h – 15h45 | Lançamentos dos livros ‘Perdido na Floresta – As Aventuras de Dan e Mayc’ e ‘Betão o coqueiro que tinha medo de altura’ com os autores Magali Ribeiro e Alison Fagner de Souza

16h – 16h45 | Lançamento do livro Entre lições e sonhos: minha jornada na educação com a educadora Ana Xavier, Gestora da GRE Vale do Capibaribe

17h – 18h45 | Lançamentos de obras UBE PE

19h – 19h45 Lançamento do livro Luz de Dentro com a autora Sandra Batista



ESPAÇO DIÁLOGOS

15h – 15h45 | Libras desenhada: histórias contadas em livros bilíngues com Mariângela Haddad. Mediação: Mariana Hora 16h – 16h45 | Tranzinando: uma roda de conversa sobre editorial queer independente em pernambuco com Geni Araújo, Júpiter Uchoa e Juyá Arapuã. Mediação: Abel Labanca 17h – 17h45 | O amor como urgência: uma proposta de educação amorosa para enfrentar a barbárie com Nelino Azevedo Tecnologia e Leitura: Novas Perspectivas no Cenário Literário com Luíza Diniz Vídeos Virais e Leitura: A Inteligência Artificial como Ferramenta de Engajamento Literário com Luíza Diniz 18h – 18h45 | Novos autores na Literatura Contemporânea com Ney Anderson, Caio Meneses e Patrícia Larini. Mediação: Sidney Nicéas 19h – 20h | Abertura do Evento e Apresentação da Maratona Sudene de Inovação com Genésio Gomes e representantes da Bienal, da Sudene e do Sebrae 20h – 21h | Palestra Sebrae Design Thinking com Minéya Novaes



LUGAR DE ACESSO

16:00 | Encontro com a autora Mariângela Haddad



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 12h | Espetáculo de Dança Chico Science e Maracatu- Erem Beberibe

14h – 14h30 | Sarau da Academia de Letras e Artes de Paulista

17h30 – 18h10 | Apresentação musical do grupo O Curioh

18h20 – 19h | Apresentação musical do Coro Juvenil do CPM

20h – 20h30 | Canções dos Reinos Perdidos



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | A Professora Dôra Kausch conta histórias com os personagens ( bonecos/ fantoches ) foram confeccionados pela artesã Sheyla .

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | A professora e escritora Liduina Vidal conta a história de “A Pedra de resina perfumada” narra a jornada de autodescoberta de uma jovem por meio de um objeto mágico que a conecta à sua família e à natureza.

17h30 – 18h30 | “Lançamento Grupo 8: Fomento à Leitura e Escrita, Mercado e Eventos Literários.Este grupo inclui autores e responsáveis por atividades que se dedicam à promoção da literatura, à discussão sobre o mercado editorial e ao incentivo à leitura e escrita para diversos públicos.“



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Grazielle Rodrigues – Nesta atividade especial de contação de história, convidamos crianças e famílias a embarcarem em uma viagem no tempo e na imaginação para conhecer Fernando de Noronha de um jeito diferente! Através de uma narrativa envolvente e cheia de descobertas, vamos explorar a história e a cultura da ilha, revelando suas conexões com Pernambuco e seu valor como Patrimônio Mundial. Uma oportunidade lúdica e educativa para apresentar Noronha além das paisagens naturais, destacando personagens, memórias e curiosidades que ajudam a contar a trajetória desse lugar tão especial.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Regina Ferreira conta a história “Dei a Louca nas Estorinhas”, onde uma mãe tem pavor de insetos. Para ajudar, suas filhas fazem amizade com os bichos do sítio

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Inclusão que transforma: todos têm direito de acesso à leitura, à literatura e aos livros. Com Liliana Tavares ,Rossana Ramos Henz (Unicap) e Wanilda Cavalcanti (Unicap).



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:A potência dos clubes de leitura juvenis: como rodas de leitura podem estimular a criticidade e a formação cultural dos adolescentes. Com Anita Presbítero e Akyla.



CAFÉ CORDEL

15h – 15h45 | Lançamento do livro Quadrinhos & Educação – volume 9 com os professores Amaro Braga e Thiago Modenesi

16h – 16h45 | Lançamento da HQ Vermelho como a Neve com Felipe Moura e Fê Soares

17h – 17h45 | Lançamento do cordel O Touro endiabrado do sertão de Alto Santo com o poeta Evaristo Geraldo

19h – 19h45 | PerformaNce Samba sobre os Escombros com Philippe Wollney



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Olhando para o espelho com Maíra Azevedo. Mediação: Rosely Bezerra

17h – 17h45 | Leitura acessível: um direito inegociável com Claudia Werneck, Alan Thomas e Ednilson Sacramento. Mediação: Liliana Tavares



Quinta-feira (9)

CÍRCULO DAS IDEIAS

10h – 11h | Lançamento do livro Universidade Social com a autora Cicília Leite

14h – 14h45 | Plano Nacional de Livro e leitura- avanços de um Brasil que lê com Fabiano Piuba e Jéferson Assumção

15h – 16h | Literatura LGBT+ para além do romance com Lucas Santana, Mi Costa. Mediação: Gabriela Saback

17h – 18h | História de desterro com Natalia Timerman. Mediação: Schneider Carpeggiani

18h – 19h | Lançamento do livro “Ninguém no Mundo”: Cursos de Escrita como um caminho para a primeira publicação, com Wellington de Melo e alunos da CESAR School

19h – 20h | Envelhecer no Brasil com Mary Del Priore. Mediação: Mariana Lins



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | Lançamento do livro SAF – Sociedade Anônima do Futebol: Um Manual para Torcedores, Clubes e Dirigentes com o autor Dr. Álvaro Neves.

14h – 14h45 | Lançamento do Zine Literário – Floriterárias com o Coletivo Floriterárias

Lançamento do livro Conexões Regionais – Desenvolvimento Sustentável e Perspectivas com José Farias e Carmen Couto

15h – 15h45 | Lançamentos de Livros (Cordel)

Obra: A Lenda do Barco de Cristal. Autor: Rodrigo Passolargo.

Obra:: “Brilhos na Floresta em Cordel” e “A Vida Escondida na Floresta do Rio Negro”. Autora: Cíntia Moreira Lima.

Obra:: Sertão-Rebuliço no meu interior. Autor: Ivan Araújo.

Obra: 365 dias com poesias em 365 poemas ( Uma Jornada Poética ao redor da Terra). Autor: Jota Lima Cordelista.

Obra: As aventuras de negrão o poder da adoção. Autor: Fernando Inácio.”

16h – 16h45 | Lançamentos Editora Nzamba – ‘O meu luto se transformando em arte’ com o autor Moraes Valença, “e” e Outras Ficções, com o autor Luís Altério “Aquisição de Linguagem: crianças não aprendem a falar por imitação” com o autor Braulino Pereira de Santana e “A escrita do lugar vivido: experiências de mulheres negras falantes de língua portuguesa e espanhola”, organização de Lídia Nunes Cunha e Suzete de Paiva Lima Kourliandsky.

17h – 17h45 | Sobre as nossas famílias – Hugo Monteiro Ferreira, com mediação de Mirtes Renata

18h – 18h45 | Lançamento do livro Nem 8, nem 80 com o autor Alfredo Bertini e Leusa Santos. Mediação: Raul Henry

19h – 19h45 | Café com Deus Pai e uma História de Vida com Junior Rostirola. Mediação: Sidney Nicéas



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h30 – 11h15 | Literatura e sustentabilidade: uma experiência com retalhos com Cláudia Carneiro

14h – 14h45 | Do Rádio ao Podcast com Lina Fernandes e Taciana Oliveira

15h – 15h45 | Leitura ou escuta? O acesso ao conteúdo escrito nas redes- com Fernando Campos. Mediação:Liliana Tavares

16h – 16h20 | Entre versos, teoria e ensino: caminhos da linguagem com Robson Teles Gomes, Fátima Vilar, Isabela Rego Barros e Renata da Fonte

16h20 – 16h45 | Rede de Histórias com Lucas Matheus Alves, João Gabriel Melo da Silva, Maria Júlia da Silva Moraes e Maria Fernanda Guedes Cunha

17h – 21h | Evento em alusão ao Bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco



LUGAR DE ACESSO

16h | Encontro com o autor Fernando Campos

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS 11h – 11h30 | Espetáculo de Dança do Xaxado da ETE José Joaquim da Silva Filho- Vitória De Santo Antão 14h – 14h30 | Sarau Diversos Recife com Valmir Jordão 16h – 16h30 | Coral Novo Milênio 18h – 19h | Conversa musical com Silvério Pessoa 20h – 21h | Apresentação musical do COMBO CPM



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | Rede de Bibliotecas pela Paz

13h30 – 14h | Priscilla Quaresma contar a história do livro Minha família colorida que aborda o tema da adoção afetiva permitindo à criança desfrutar de reflexões sobre as diferenças entre etnias, raças, respeito, amor e configurações familiares.

14h – 16h30 | Rede de Bibliotecas pela Paz

16h30 – 17h | A pedagoga Elisângela Lima cria um ambiente mágico de contação de histórias, inspirado nas parábolas, que convida o público à reflexão, ao autoconhecimento e ao encantamento.

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 9: Diversidade de Temas e Abordagens Narrativas – Este grupo abrange autores com temas que, embora variados, se complementam ao oferecer diferentes formas de narrativa, desde o aprendizado lúdico até a poesia e o resgate de tradições locais.”



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Ler COM e não PARA: mediação literária com crianças Com Ester Calland.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Do slam à poesia marginal: produções literárias autorais de jovens e suas linguagens e expressões literárias próprias como voz da adolescência. Com Crislaine Venceslau, Flávia Suassuna, Jorge Filó e *Wemelly Luna.



CAFÉ CORDEL

19h – 19h45 | Lançamento do livro Nossa história do Brasil: Pindorama em Poesia com a autora Bell Puã



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Como escrever uma história de sucesso com Olivia Uviplais . Mediação: Rebeca Alves

17h – 17h45 | Sobre ser mãe e pai com Viih Tube e Eliezer. Mediação: Tatah Fávero



Sexta-feirra (10)

CÍRCULO DAS IDEIAS

10h – 11h | Bicentenário da Confederação do Equador: experiências de arte educação na Rede Estadual de Ensino com Rennan Mendes, Perácio Gondim e Professores e alunos da Rede Estadual de Ensino

17h – 18h | 25 anos do Jornal Rascunho com Rogério Pereira. Mediação: Fábio Lucas

19h – 20h | Os livros do Nordeste com Octávio Santiago e Adelaide Ivánova. Mediação: Schneider Carpeggiani



CONEXÃO PETROBRAS

10h30 – 11h15 | Lançamento do livro É o fim da psicologia? com o autor: José Antônio Spencer Hartmann Júnior.

14h – 14h45 | Bate-papo especial com os criadores de As aventuras do Mike! com Gabriel Dearo e Manu Digilio. Mediação:Regina Dias

15h – 15h45 | A nova cara do suspense nacional com Andrea Nunes, Raphael Montes e Lucas Santana. Mediação: Manuela Metódio

16h – 16h45 | Lançamento do livro Tantas Marias com as autoras Érica Montenegro de Mélo, Maria do Rosário Menezes, Rosália Cristina e Maria Graciane

18h – 18h45 | Pernambuco em antologias, por Antonio Campos

19h – 19h45 | Inteligência artificial e leitura com Vinicius Cardoso Garcia e Paulo André da Silva. Mediação: Alex Sandro Gomes



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h30 – 11h15 | Psicoterapia, RPG e Saúde Mental com Walker José Lima Filho, Zara Cristina de Andrade Barbosa, Fernando Augusto Albuquerque da Cruz Silva

14h – 14h45 | Dormindo com o inimigo: nas ruas e nos relacionamentos com Ana Márcia Diógenes e Haidée Camelo

15h – 15h45 | A Letra da Imagem – Audiodescrição de filmes Pernambucanos com Liliana Tavares. Mediação: Clarice Hoffmann

16h – 16h45 | Lançamento do livro A hora do lobo com o autor Francisco Pedrosa. Mediação: Wellington de Melo

17h – 17h45 | A educação pelos quadrinhos com José Aguiar. Mediação: Sidney Nicéas

19h – 19h30 | Maratona Sudene de Inovação: Abertura WORKBOOK ideação com Genésio Gomes

19h30 – 20h30 | Maratona Sudene de Inovação: Workshop Lean Canvas com Reyza Valois

LUGAR DE ACESSO

16h | Encontro com a autora Liliana Tavares



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

13h – 13h30 | Apresentação Projeto Circo Sem Barreiras

14h – 15h | Apresentação Mamulengo Novo Milênio

16h – 16h45 | Dramatização da obra Ecos do Silêncio

18h – 18h30 | Leitura dramatizada de Dramáticos: um livro musical com Giu Nascimento

19h – 19h45 | Lançamento do livro Foi um dia com o autor Luiz Marinho

20h – 21h | Apresentação musical do grupo Sexta Justa



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

9h30 – 11h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

13h30 – 14h | A pedagoga e contadora de histórias, Tatiane Feitosa, leva através da contação de “Cocarzinho de caroá”, livro recém lançado pelos autores Ana Selia Novaes Pankará e Thiago Novaes Pankará, o público será levado a uma “viagem” literária pelo sertão de Pernambuco,

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h |ROSA COSTA – Fará Contação de histórias com as voluntárias da Associação Viva e Deixe Viver, momento de interação com o público através de música e histórias.

17h30 – 18h30 | Lançamento do Grupo 7: Crescimento Pessoal, Lidar com Emoções e Superação de Desafios.Este grupo aborda livros que tratam do desenvolvimento pessoal, da gestão de emoções, da superação de obstáculos e da resiliência, muitas vezes em contextos desafiadores ou íntimos.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

9h30 – 11h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Eduardo Straub irá explorar com a contação de historia do livro Didi e o Oceano temas ambientais, amor pelo oceano, o porque devemos deixar os oceanos limpos e sempre protegê-los, mostrar a importância do local que deu origem à vida. O livro traz também aspectos de crescimento, pertencimento e entendimento do que realmente é importante para todos nós.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Ana Paula de Brito fará contação de histórias lúdica e interativa, que irá incluir música, sons de animais e elementos visuais para envolver as crianças e despertar a curiosidade com o livro Embarcando em uma Grande Expedição

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Brincadeiras, cantigas e histórias: a cultura popular cultivando sementes do enraizamento e florescendo leituras de mundo para as infâncias. Com Cida Lopes, Genivaldo Pablo Borges, Roseane Freitas e Tarcísio Camelo como mediador.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: A política de leitura como direito: como os livros contribuem para construir identidade, sentidos e relações. Com Cida Pedrosa ,Liana Cirne, Cida Fernandez, Joan Negrescolor e Eugênia Carla Cavalcanti .



CAFÉ CORDEL

15h – 16h | Lançamento do livro Três Sementes diferentes com a autora Ylana Queiroga

17h – 18h | Mesa Cordel de Mulheres: Poesia e Artivismo com Susana Morais e Érica Montenegro. Mediação: Julie Oliveira

19h – 20h | Lançamento do livro Barragem da Esperança com o autor Albérico Rocha



PROGRAMAÇÃO ONLINE (YOUTUBE)

15h – 15h45 | Os perrengues do início da vida adulta, e como a literatura pode nos salvar com Iris Figueredo. Mediação: Maria Luiza

17h – 17h45 | História, Memória, Literatura – escritores portugueses com Sérgio Luís de Carvalho e José Manuel Diogo. Mediação: Igor Lopes.

Sábado (11)

CÍRCULO DAS IDEIAS

11h – 12h | Diversão virando profissão: Das fanfics para a publicação tradicional com Nicole Oliveira, Tatiana Barroso, Ruth Oliveira. Mediação: Mirela Paes

13h – 13h45 | A Literatura tem sotaque? Regionalismo literário e contemporaneidade: da identidade ao estereótipo com Efigênio Moura e Stellio Mendes. Mediação: Aline Crispino

14h – 15h | Autores Independentes: Criativos, mas como vendem, lucram e sobrevivem? com Wilson Jr., Lara Vainstock e Maya Passos. Mediação: Lucas de Lucca

16h – 17h | Sobre a crítica com Cristhiano Aguiar. Mediação: Schneider Carpeggiani

18h – 19h | Sob o ponto de vista delas: True crime, terror e suspense produzido por mulheres com Fabi Ferraz, Mari Vieira, Lua Costa. Mediação Brenda Evelyn



CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Leia Mulheres Recife – 10 anos lendo o mundo pelas palavras delas com Gleyce Delmas Cavalcanti, Rhuana Silva, Ecilda Freitas, Maria Gabriela Pedrosa

Leia Mulheres Recife – 10 anos lendo o mundo pelas palavras delas com Gleyce Delmas Cavalcanti, Rhuana Silva, Ecilda Freitas, Maria Gabriela Pedrosa. Mediação: Luciana Lemos

13h – 13h45 | Não foi sorte, foi luta: a presença de quem nunca foi esperado no espaço acadêmico com Maria Cecília Ferreira, Dani Ramos e Joyce Santana

14h – 14h45 | Novos Engenhos – Uma conversa sobre Regionalismo, Manguebeat e Literatura Contemporânea com Roberto Azoubel,DJ Dolores, Anco Márcio Tenório Vieira. Mediação: Rodrigo Acioli

15h – 15h45 | Romances sáficos vão dominar o mundo com Clara Alves, Julie Pedrosa e Ingrid Gomm. Mediação: Mirela Paes

16h – 16h45 | Clichê é tudo de bom com Aione Simões, Mirela Paes, Kelly Cortez e Rebecca Arruda. Mediação: Andresa Eduarda

17h – 17h45 | Dani Costa Russo e o selo Auroras. Bate-papo com Fábio Lucas

18h – 18h45 | Encontro com Mia Couto e Cida Pedrosa

19h – 19h45 | Lançamento do livro Flor de Gerundiar com a autora Taciana Ferraz. Mediação: Julie Oliveira



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h – 11h | Maratona Sudene de Inovação: Apresentações rápidas do LeanCanvas com mentores do Células Empreendedoras.

11h – 13h | Maratona Sudene de Inovação: Workshop de Prototipação com Carolina Vasconcelos

15h – 18h | Maratona Sudene de Inovação: Mentorias Presenciais e online sobre Validação de Ideias

18h – 19h | Maratona Sudene de Inovação: Oficina de Pitch e Storytelling (presencial e online) com Phablo Patrício Fernandes

19h – 21h | Maratona Sudene de Inovação: Mentorias presenciais e online sobre Pitch e sua gravação



LUGAR DE ACESSO

15h | Oficina: Criação de eBooks Inclusivos com Inteligência Artificial e Canva com Marcos Castro

16h | Hora da Prosa: Poesia declamada com Rilda Velozo e Silvia Albuquerque



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

14h – 15h | Game Show com Antognniony Rodrigues

16h – 17h | Espetáculo Tatu-do-Bem – Grupo de Teatro Catalumari e os Giguiotes

18h – 19h | Apresentação musical do Coro de Câmara do CPM

20h – 21h | Banda Cervac Força Especial



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | A Escritora Magda Alves encanta as crianças contando histórias sobre…

13h30 – 14h | A contadora de histórias Nati Melo conta histórias de forma lúdica com histórias contadas e cantadas.

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h | O Professor Glaucio Ramos – Apresentação “Musicontando histórias” articula a arte da narrativa com músicas, ludicidades com livros, brincadeiras musicadas e jogos de leitura. A partir de todo essa construção, a criança vivencia o mundo imaginário da literatura a partir de uma experiência com múltiplas linguagens.

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 4: Preservação Ambiental, Biodiversidade e Relação com a Natureza.Este grupo foca em narrativas que destacam a natureza, os animais e a conscientização sobre a importância de cuidar do meio ambiente e suas criaturas.“



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Thays Meirely fará contação de histórias afro-brasileira e indígenas. Propondo uma interação e participação do público.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Fernanda Martins faz a narrativa é lúdica e se passa em um mundo mágico repleto de criaturas encantadas, onde as gêmeas Malu e Bia desvendam mistérios, enfrentam desafios e equilibram uma variedade de emoções com contação da Saga Vagary.

19h – 20h30 | “Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Contos de Tradição Oral. a oralidade como raiz da literatura para as infâncias. Com Lenice Gomes,

Mário Ribeiro (UPE), Euclides Amaral e Adriana Arleide”



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Mediação de leitura para adolescentes: desafios, estratégias e papel de professores, bibliotecários, mediadores e famílias na formação leitora na juventude. Com Graça Lins, Graça Brito e Haideé Camelo.



CAFÉ CORDEL

14h – 14h45 | Leitura encenada de contos da escritora argentina Silvina Ocampo e poesias de Severina Branca com Flávio Freitas e participações de Bruna e Marília

15h – 15h45 | Performance poética sobre a MPB com Euclides Amaral

16h – 17h | Lançamento do livro A Árvore de Sentimentos com a cordelista Susana Morais

17h – 18h |Lançamento do livro Versos e Cores da Alma com o poeta Evaristo Geraldo

18h – 19h | Lançamento do livro Virada num Mói de Cuento com a autora Dayane Rocha



Domingo (12)

CÍRCULO DAS IDEIAS

11h – 12h | Prêmios Literários : tudo que você gostaria de saber, com Marcondes FH, Julie Pedrosa e Walther Santos Mediação: Gabriela Colicigno

13h – 13h45 | Da ideia ao livro : o caminho para publicar suas histórias. – Mediação: Roberto Beltrão Autores: Bettina Winkler, Deco Lipe, Gustavo Nascimento e Caroline Andrade.

14h – 15h| Encontro de apaixonados por literatura de conforto com Tiago Valente, Thalila Lima e Bárbara Azedo. Mediação: Juliana Almeida

16h – 17h | Góticos Nordestinos – Os 50 anos de Bernarda Soledade com Raimundo Carrero. Mediação: Cristhiano Aguiar

18h – 19h | Uma Mulher entre Leões, Cobras e Timbus – a experiência de Odi Veiga comandando as ambulâncias em jogos do Futebol em Pernambuco e que está virando livro com Sidney Nicéas e Odi Veiga



CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Crise dos 20 e a representação na literatura com Giovanna Borba, Malu Leite e Rafaella Almeida

13h – 13h45 | Lançamentos de Livros (Conto)

Obra: Os ratos vão para o céu? Autor: Vitor Miranda.

Obra: Caderno do fim do mundo. Autor: Cleyton Cabral.”

14h – 14h45 | Nem tudo é perfeito, mas a gente pode dar um jeito: Um papo sobre amadurecer e aproveitar cada nova aventura com Mih Tanino. Mediação: Mirela Paes

15h – 15h45 | Lançamentos de Livros (Romance)

Obra: Linhas borradas. Autora: Letícia Moreira

Obra: Nem todas as belas têm o mesmo fim. Autora: Sandra Lima”

16h – 16h45 | Marina Hadlich autografa “Mulheres mofadas nas entranhas e nas memórias”. Bate-papo com Fábio Lucas

17h – 17h45 | O mundo dos dramas asiáticos (e das dorameiras) com Éricka Borges e Marcela Correia. Mediação: Maria Eduarda

19h – 19h45 | Lançamentos de Contos

Obra:: Veneno e outras formas de matar. Autora: Lua Costa.

Obra: Paraíso das Coisas que Ardem. Autor: Paulo Moura.”

18h – 18h45 | Meio do Céu: a tragicomédia brasileira a partir do Recife com o autor Ubiratan Muarrek. Mediação: Fernanda Pessoa



ESPAÇO DIÁLOGOS

10h | Maratona Sudene de Inovação: Última data e hora para submissão dos Pitches.

10h – 13h | Maratona Sudene de Inovação: Seleção dos Finalistas com banca externa coordenada por Guilherme Alves

14h – 16h | Maratona Sudene de Inovação: Demoday Final Desafio 01 Letramento Digital com as 5 melhores equipes com Genésio Gomes e banca externa

14h – 18h | Maratona Sudene de Inovação: Demoday Final Desafio 02 Democratização da Leitura com as 5 melhores equipes com Genésio Gomes e banca externa

LUGAR DE ACESSO

15h | Conversa: 15 anos de Referendo Microfone Braille com Domingos Sávio

16h | Hora da Prosa: Poesia em mãos com Yastrícia Santos



PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 11h15 | Cordel As Poetas Oprimidas

14h – 15h | Apresentações de K-pop com os grupos 5 SEASONS, CR4ZY, MAZE, Move e Soldiers. Apresentadora: Deyse Choi

16h – 17h | Cavalo Marinho Estrela Brilhante Mirim

18h – 19h | Jogando com o Desenvolvedor – Gameplay Comentada de Jogos do Nordeste

20h – 21h | Flaira Ferro em: “Grão de Dentro”



EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

13h30 – 14h | A pedagoga Nirvana Dusseldorf – Contará em libras a história do O ratinho, O morango vermelho maduro e O grande urso esfomeado por Don e Audrey Woody.

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h | A pedagoga Andreza Maria Mello reflete uma visão lúdica de uma filha única que sonhava em ter uma irmãzinha com a contação da história A Flor e a Luz.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Alenilda Moreira conta histórias para Crianças e Adolescentes e os leva a uma experiência mágica e interativa que combina histórias de autoria própria com instrumentos sonoros e uma dança cigana.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Luciana Moura promove o encontro entre autores, contadores de histórias e o público infantojuvenil para celebrar a literatura do sertão, estimulando o imaginário, a oralidade e a valorização da cultura regional através da leitura e da contação de histórias.

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Os Brasis nas Literaturas para as Infâncias: A literatura infantil como instrumento de valorização das identidades regionais. Com Cristina Nascimento, Marlen Leandro (Efer – Fátima), Amanda Vitorino (Efer – Fátima) e Adriana Arleide como mediadora.



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Adolescência, leitura e protagonismo social: como o contato com o livro e a literatura desperta consciência crítica e engajamento comunitário. Com Canibal e Rogério Barata .



CAFÉ CORDEL

13h – 18h | “Lançamentos de livros da Academia Cabense de Letras

Obra: O Ser e o Mundo. Autor: Carlos Luiz Gomes

Obra: Banquete para os Imprestáveis. Autor: Erivaldo Alves

Obra: O Menino que Comia Cores; Sortilégio Possível. Autor: Ivan Marinho

Obra: A Menina dos Olhos Grandes: contos, crônicas e outros escritos. Autor: José Ambrósio dos Santos

Obra: A Mãe de Juçaral. Autor: José Ambrósio dos Santos

Obra: Arminio da Paz: trajetória do franciscano Arminio Guilherme do Santos. Autor: José Ambrósio dos Santos

Obra: A Rosa. Autor: José Matias Borba

Obra: Sussurros Autofágicos; Entre Corpos. Autora: Neilza Buarque

Obra:Da Missa à Militância: a trajetória religiosa e política do Padre Antônio Melo Costa no município do Cabo de Santo Agostinho, PE (1963-1977). Autor: Ricardo Jorge Silveira Gomes

Obra: Pode Confiar, Ele é Crente! Igrejas Pentecostais e as Eleições Cabenses de 2004. Autor: Ricardo Jorge Silveira Gomes

Obra: Paráfrases do que Vi. Autora: Tereza Soares

Obra: Lírios, Tulipas e Escorpiões. Autora: Valéria Saraiva

Obra: A Cidade Vista da Minha Janela. Autora: Vera Rocha”



