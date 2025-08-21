Qui, 21 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta21/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cinema

Começam as gravações da cinebiografia de Chorão e José Loreto aparece a caráter nas redes sociais

O cantor morreu em 6 de março de 2013, aos 42 anos

Reportar Erro
José LoretoJosé Loreto - Foto: Divulgação

Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, livro de Graziella Gonçalves, ganhará uma adaptação para os cinemas com José Loreto ("Malhação", "Avenida Brasil") no papel do protagonista Alexandre Magno Abrão, o Chorão da banda Charlie Brown Jr.

Nesta terça-feira (19), foi comemorado o dia do ator. E em homenagem aos seus 20 anos de carreira, Loreto publicou uma série de fotos dos seus trabalhos, inclusive uma na qual ele está caracterizado como Chorão, em um skate. Confira a publicação:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

No dia anterior, segunda-feira (18), havia começado oficialmente as gravações da cinebiografia. 

"To vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… obrigado Chorão!! O show tá só começando!!!", escreveu o ator nas redes.

Chorão deixou um legado social através do skate, do rap e do rock. O rapper foi um ícone dos anos 2000 e suas músicas marcaram os jovens de uma geração. Ele faleceu no dia 6 de março de 2013, em São Paulo, vítima de uma overdose de cocaína. Hoje, o artista teria 55 anos. 

Leia também

• Depois de absolvição, Kevin Spacey vai apresentar trailer de filme no Festival de Veneza

• Festival Kinoforum exibe o filme pernambucano "O Ano da Serpente"

• "Caramelo", filme estrelado pelo vira-lata Amendoim e pelo ator Rafael Vitti, ganha data de estreia

Reportar Erro

Veja também

Newsletter