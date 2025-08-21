A- A+

cinema Começam as gravações da cinebiografia de Chorão e José Loreto aparece a caráter nas redes sociais O cantor morreu em 6 de março de 2013, aos 42 anos

“Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, livro de Graziella Gonçalves, ganhará uma adaptação para os cinemas com José Loreto ("Malhação", "Avenida Brasil") no papel do protagonista Alexandre Magno Abrão, o Chorão da banda Charlie Brown Jr.

Nesta terça-feira (19), foi comemorado o dia do ator. E em homenagem aos seus 20 anos de carreira, Loreto publicou uma série de fotos dos seus trabalhos, inclusive uma na qual ele está caracterizado como Chorão, em um skate. Confira a publicação:

No dia anterior, segunda-feira (18), havia começado oficialmente as gravações da cinebiografia.

"To vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… obrigado Chorão!! O show tá só começando!!!", escreveu o ator nas redes.

Chorão deixou um legado social através do skate, do rap e do rock. O rapper foi um ícone dos anos 2000 e suas músicas marcaram os jovens de uma geração. Ele faleceu no dia 6 de março de 2013, em São Paulo, vítima de uma overdose de cocaína. Hoje, o artista teria 55 anos.

