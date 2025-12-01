Começam vendas para shows de Guns N' Roses no Brasil; confira datas

A- A+

Leia também

• Guns N' Roses anuncia mais oito shows no Brasil em 2026; três serão no Nordeste

• Guns N' Roses, Oasis, Linkin Park: por que tantos shows vêm ao Brasil e não passam pelo Rio?

• Guns N' Roses anuncia shows no Brasil em 2025; confira datas e outros detalhes

Com a turnê "Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things" confirmada no Brasil, em 2026, a icônica banda norte-americana de rock Guns N' Roses, liderada por Axl Rose, abriu a venda de ingressos para as suas oito apresetações em território nacional.

Neta segunda (1º), já estão à venda os ingressos para os shows em São José do Rio Preto, Cariacica e Rio de Janeiro. Amanhã (20), a plataforma Bilheteria Digital abre venda para Fortaleza e São Luís, enquanto para os shows de Salvador e Belém, os ingressos estarão disponíveis na quarta (3). A venda geral de Porto Alegre começa no próximo dia 12 de dezembro.

Tabela de ingressos

Salvador (BA) - a partir de R$ 285, na Arena Fonte Nova, em 15 de abril

Fortaleza (CE) - a partir de R$ 295, na Arena Castelão, em 18 de abril

São Luís (MA) - a partir de R$ 365, no Estádio Governador João Castelo, em 21 de abril

Porto Alegre (RS) - valores e local do show ainda não foram divulgados, em 1º de abril

São José do Rio Preto (SP) - a partir de R$ 450, em 7 de abril

Rio de Janeiro (RJ) - a partir de R$ 385, no Engenhão, em 10 de abril

Cariacica (ES) - a partir de R$ 395, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em 12 de abril

Belém (PA) - a partir de R$ 255, Estádio Olímpico do Pará, em 25 de abril



Confira ingressos aqui



Veja também