BBB 24 "Comecei a me questionar", diz Fernanda após voltar de Paredão que recebeu dez votos da casa A confeiteira venceu o embate com Deniziane na última terça-feira (21)

Fernanda se sentiu vulnerável no Quarto Gnomo apesar da permanência no BBB 24. Em conversa com Rodriguinho, a confeiteira acredita que não merece o ódio que recebe dentro da casa.

Na última formação do Paredão, Fernanda recebeu dez votos da casa. "Eu fiquei mal porque eram mais de 10 pessoas mostrando, olhando, me encarando, me fazendo acreditar que eu não presto. Foi assim que eu me senti. E me atacando como se eu realmente não prestasse. E eu ficava assim: gente, em que momento dessa história eu perdi o fio? Eu perdi o fio da meada", desabafou a sister.

Rodriguinho tranquilizou a amiga afirmando que esse tratamento da casa acabou com a volta dela do Paredão contra Deniziane. "Eu não estava entendendo, comecei a me questionar", complementou Fernanda.

O pagodeiro, entretanto, comparou as atitudes de Fernanda com as de Pitel. As duas são amigas e aliadas no jogo, mas o cantor entende que a alagoana tem maior aceitação das outras pessoas.

"Ela fez a mesma coisa que você. As nossas conversas... Ponderou. Só que ela está indo... Hoje [falam]: 'Ah, Pitelzinha, eu gosto dela", iniciou Rodriguinho, que usou Bin Laden como exemplo dessa diferença.

"Ele quer ter raiva de vocês, mas não consegue. Ele gosta de vocês, mas quer ter raiva, quer arrumar um motivo para falar. Quando ele quer falar, e ninguém entra, fica sozinho, porque ela fez um trabalho de prefeito", completou o brother.

