Começo de tudo

A- A+

O convite para “Família é Tudo” veio com uma dose de alívio para Thiago Martins. Após seis meses gravando a dramática “Cidade de Deus”, nova série original Max, o ator estava em busca de projetos leves e descontraídos. Não à toa, a atual novela das sete se mostrou um combo perfeito para retorna à tevê na pele do mulherengo Júpiter. “Aceitei de cara. Estava há três anos sem fazer televisão. Quando compreendi o convite, não tinha como negar. É uma novela das sete, leve e com bastante comédia. Estou tendo a chance de mostrar esse meu lado cômico pela primeira vez na tevê. Queria muito voltar a fazer televisão. Cresci aqui. É um espaço especial”, afirma.

Gente boa e mulherengo incorrigível, Júpiter é o segundo neto de Frida, papel de Arlete Salles, e se orgulha de ser o queridinho da avó. Com um grande coração e em busca do verdadeiro amor, o playboy de se envolve simultaneamente com diferentes mulheres, todas com um mesmo padrão de aparência e comportamentos. Após uma determinação do primo Hans, de Raphael Logam, Júpiter precisará lidar com uma secretária fora dos seus padrões de aparência, a guatemalteca Lupita Sanchez, vivida por Daphne Bozaski. “Ele não é um cafajeste. Ele só se enrola com as mulheres. Vejo o Júpiter como um Peter Pan, uma criança gigante. É um personagem divertido. Estou adorando fazer rico em novela. Sempre faço pobre. É muito bom ter conversível e andar de terno e gravata o dia todo”, brinca.

Aos 35 anos, Thiago confessa que já teve uma fase mulherengo assim como seu personagem em “Família é Tudo”. O ator, que já se relacionou com Roberta Rodrigues, Fernanda Paes Leme e Paloma Bernardi, está há quase um ano solteiro. “Todo mundo tem uma fase, né? Ainda mais solteiro. Mas estou com 35 anos, estou mais calmo (risos). Mas tem de aproveitar a vida mesmo. Solteiro não deve nada a ninguém”, ressalta.

Nascido e criado no morro do Vidigal, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, Thiago é cria do projeto “Nós do Morro”. Além da atuação, ele também tem uma carreira estruturada na música. Atualmente, ele diminuiu o ritmo nos palcos por conta das gravações da novela. “Vou tentando achar um equilíbrio. Carnaval foi bem puxado de trabalho. Mas não posso reclamar. Estou vivendo das minhas duas artes. É um sonho isso. Dei uma diminuída no número de shows. Não dá para fazer 15 shows por mês. Então, estamos com uma média de oito ou 10. Priorizamos também lugares próximos do Rio de Janeiro para não atrapalhar a dinâmica da novela”, aponta.

“Família é Tudo” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Laços eternos

Envolvido pelo clima familiar da novela das sete, Thiago faz questão de ressalta a importância de sua família em sua trajetória profissional. O ator é bastante próximo da mãe e do irmão. “Minha família é a base para o homem que me tornei. Ver todo o esforço da minha mãe pra sustentar dois rapazes dentro de uma favela, sendo empregada doméstica, me fez enxergar o mundo de outra forma. Hoje e sempre será tudo por eles e para eles. Meu irmão e minha mãe são meus maiores exemplos de vida. Temos muitas histórias, alegres e

Aos 35 anos, Thiago tem planos de começar sua própria família. Ele, porém, não tem pressa para colocar esse projeto em prática. “Sou apaixonado por animais e crianças. Penso em ser pai, mas tenho de achar alguém. Minha vida sempre foi orgânica. Nunca idealizei nada. Se tiver de rolar, vai acontecer daqui a pouco”, pondera.

Veja também

INTERNACIONAL Exemplar de 'Bonequinha de Luxo' coberto de diamantes é vendido por R$ 7,5 milhões