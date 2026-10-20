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FILME Comédia baseada em ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella chega ao Globoplay "Agentes Muito Especiais'" é estrelado por Marcus Majella e Pedroca Monteiro e estará disponível neste sábado (24) para assinantes da plataforma

Estrelada por Marcus Majella e Pedroca Monteiro, a comédia "Agentes Muito Especiais" acompanha dois homens que precisam deixar as diferenças de lado para cumprir uma missão policial. O filme chega ao Globoplay neste sábado (24) e estará disponível para todos os assinantes da plataforma.

Na trama, Jeff e Johnny têm personalidades opostas, mas acabam juntos no treinamento para ingressar no COIP (Centro de Operações de Inteligência da Polícia).

A relação entre os dois é marcada por desentendimentos até que uma missão os leva a se infiltrar em uma penitenciária para desmantelar o Bando da Onça, quadrilha comandada por uma criminosa misteriosa, interpretada por Dira Paes.

Dentro da prisão, a dupla precisa descobrir os planos da organização e encontrar uma maneira de concluir a operação. No caminho, enfrenta situações inesperadas que colocam à prova a parceria entre os dois.

Por trás das câmeras

Com direção de Pedro Antônio e roteiro de Fil Braz, o longa também tem Malu Valle, Bárbara Reis, Dudu Azevedo e Chico Diaz no elenco. A ideia original é de Paulo Gustavo e Marcus Majella.

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