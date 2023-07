A- A+

Teatro Comédia, ironia e sarcasmo recheiam o stand up "A história que nos contaram", de Giovana Fagundes Apresentação será no Teatro Barreto Júnior nesta sexta-feira (21)

A atriz Giovana Fagundes apresentará um stand up comedy nesta sexta-feira (21), a partir das 20h, no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. Com o tema "A história que nos contaram", o stand up gira em torno de como somos influenciados por histórias que ouvimos no decorrer da vida.

Ingressos para o espetáculos custam R$ 80 reais a inteira e R$ 40 a meia.

No espetáculo "A história que nos contaram", a atriz e comediante Giovana Fagundes traz muita estórias engraçadas, ironia, uma pitada de sarcasmo e alegria, além de músicas autorais, para contar outras histórias sobre temas como descobrimento do Brasil, racismo, casamento e sexo.

Catarinense, Giovana Fagundes, que também é roteirista, iniciou a carreira aos 12 anos de idade e alcançou visibilidade no meio e nas redes sociais, onde produz conteúdos diários dehumor, autoconhecimento e reflexões.

Serviço

A história que nos contaram

Sexta-feira (21), às 20, no Teatro Barreto Júnior, Pina

Classificação indicativa: 16 anos

Ingressos por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia entrada)

Informações no site :

