A- A+

teatro Comédia Pernambucana "Vossa Mamulengecência" sobe aos palcos durante a semana Hermilo Apresentações começam no dia 10 de julho no Teatro Hermilo Borba Filho

“Vossa Mamulengecência”, uma comédia pernambucana escrita e dirigida por Arthur Cardoso, ganhará uma curta-temporada, a partir do dia 10 até o dia 13 de julho, no Teatro Hermilo Borba Filho – integrando a programação da Semana Hermilo.



A peça mergulha no universo de Cheiroso Dorabela - mestre de mamulengos e vendedor de perfumes - que, a partir de sua experiência como brincante, usa seu humor e sua sagacidade para apresentar peças no seu teatro de bonecos capazes de promover reflexões no público, através de piadas e histórias de pancadarias.

O elenco, composto por Thiago Augusto, Victória Cavalcanti, Camomila Boudoux e João Tavares, não apenas interpreta os papéis principais, mas também dá vida aos mamulengos que surgem ao longo da peça.

“Estamos entregando um produto cultural que honre a tradição do teatro pernambucano, assim como trazendo renovação e inovação, entendendo que a arte popular do nosso estado carrega uma importância social, cultura, política e histórica”, afirma Cardoso, dramaturgo e diretor do projeto.

Serviço:

Vossa Mamulengecência

Quando: quinta-feira (10) até domingo (13), às 19h30

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142

Ingressos Gratuitos (disponíveis para retirar presencialmente 1 hora antes do espetáculo)

Informações: @mamulengecencia

Veja também