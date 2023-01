A- A+

Janeiro de Grandes Espetáculos Comédia "Você não é todo mundo" se apresenta no Recife e em Caruaru Refletindo sobre a trajetória e a valorização da arte, o ator o ator Ricardo Villardo apresenta o monólogo no dia 26 de Janeiro em Caruaru (Teatro Rui Limeira Rosal) e no dia 28 de janeiro Em Recife (Teatro Barreto Junior)

Após apresentações no Rio de janeiro, São Paulo e Brasília, o ator Ricardo Villardo estreia em Pernambuco a comédia "Você não é todo mundo", sua primeira peça autoral, em duas únicas apresentações nos dias 26 (Caruaru) e 28 de janeiro em Recife, no Teatro Barreto Junior, dentro da programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.



O texto do monólogo – criado depois do sucesso de um vídeo nas redes sociais no qual Ricardo faz uma homenagem à Paulo Gustavo – conta a história real da vida do ator, desde sua infância, quando já apresentava seu amor pela arte apresentando para seus familiares performances – entre elas Xuxa e Sandy & Junior – e culmina na sua estreia nos palcos e todos os percalços de um típico artista brasileiro, até o momento atual.

Villardo interpreta seus divertidos personagens, que fazem grande sucesso na internet, e é uma oportunidade de contar mais sobre a sua vida e homenagear seus ídolos.

“É meu primeiro monólogo e nele eu tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história. A cada sessão eu me descubro mais. A interação com a plateia, que é algo bem latente, a comédia cotidiana e o drama são elementos presentes, e isso pra mim é o mais legal. Ver o público rir e chorar, quase ao mesmo tempo, é o maior reconhecimento que um artista pode ter”, conta.

"Você não é todo mundo"

Sucesso por onde passou, o espetáculo foi o primeiro escrito de forma independente pelo autor, em parceria com o premiado diretor Marcos Nauer, e o próximo objetivo é levar a história Brasil afora.

Ricardo Villardo tem 35 anos sendo 20 anos de carreira, atualmente mora no Rio de Janeiro e divide-se entre as pontes Rio e São Paulo, e iniciou sua transitória na tradicional e conhecida companhia de teatro NEIA E NANDO (Brasília), que pertencem aos seus tios.

“Estou muito feliz em chegar até Pernambuco com esse espetáculo. Só tenho gratidão pelo que vivi e estou vivendo, receber o carinho do público e o reconhecimento é impagável. A minha arte é focada naquilo que me faz sentido. Eu costumo dizer que sou artista e ponto. Já fiz trabalhos dramáticos no teatro que me apaixonei, mas claro que a comédia faz parte de mim, é onde eu me realizo", completa o ator.

SINOPSE: Na comédia “Você Não é Todo Mundo” que conta com direção geral e dramaturgia do premiado Marcos Nauer (60! Doc Musical e 70? Doc Musical), Ricardo Villardo busca uma resposta para a pergunta mais difícil: “quem eu sou?”. No monólogo, ele passeia por toda sua história conectando às mulheres que o transformaram na pessoa em que se tornou, mas que agora sente a necessidade de buscar uma nova identidade artística. A dramaturgia conta a história real da vida do ator, desde sua infância, onde já apresentava seu amor pela arte apresentando performances (entre elas Xuxa e Sandy & Junior?) para seus familiares e culmina na sua estreia nos palcos e todos os percalços de um típico artista brasileiro até o momento atual de personagens divertidos e que fazem grande sucesso na internet.

A produção conta com um cenário novo e digital com painel de led, Moving e efeitos especiais que dão todo um clima especial para o Show que conta com muitos risos e emoção. Apresentando a hilária e emocionante trajetória do ator.

Ficha Técnica:

Elenco: Ricardo Villardo

Autor: Ricardo Villardo e Marcos Nauer

Direção: Marcos Nauer

Idealização: Rodrigo Medeiros

Direção de Produção: Everton Carvalho

Patrocínio: Fernanda Cury

Realização: Oficial World

SERVIÇO:

RECIFE-PE

DATA: 28/01/2023

LOCAL: Teatro Barreto Junior

HORA: 18h.



CARUARU-PE

DATA: 26/01/2023



INGRESSOS: R$ 60,00 (Inteira) R$ 30,00 (Meia) no site do JGE.

