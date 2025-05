A- A+

TEATRO "Comediano, a comédia do cotidiano": espetáculo de humor será apresentado no Teatro do Parque Peça reúne os humoristas pernambucanos Flávio Andradde, Múcio Eduardo, Toninho Miranda e Felipe Enndrio

O espetáculo “Comediano, a comédia do cotidiano” ganha sessão nesta quarta-feira (7), às 20h, no Teatro do Parque. Em cena, quatro humoristas pernambucanos exploram situações engraçadas do dia a dia.

Criada há dez anos, a peça reúne os comediantes Flávio Andradde, Múcio Eduardo, Toninho Miranda e Felipe Enndrio. Juntos, eles dão vida a mais de 20 personagens.



Situações corriqueiras, como a longa espera por uma consulta médica ou encontrar um motorista de ônibus estressado, são abordadas pelo quarteto com muito humor. Interatividade com a plateia, projeções de vídeos, luzes e trilhas sonoras ajudam o elenco a fazer o público rir.

Serviço:

“Comediano, a comédia do cotidiano”

Quando: nesta quarta-feira (7), às 20h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife)

Ingressos a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Informações: (81) 9.8742-2441

