MUNDO Comediante gera polêmica após expulsar mãe e bebê da plateia na Austrália 'Não tenho nada contra as mães', defendeu Arj Barker sobre a medida que tomou no Festival Internacional de Comédia de Melbourne

O comediante americano Arj Barker gerou polêmica ao expulsar uma mãe e seu bebê de 7 meses de um show na Austrália. A situação embaraçosa ocorreu na noite de sábado, no Festival Internacional de Comédia de Melbourne.

O comediante disse à Australian Broadcasting Corporation (ABC) que a decisão partiu quando os ruídos do bebê interromperam sua linha de pensamento.

— Em nome das outras 700 pessoas que pagaram para ver o show, eu educadamente disse a ela que o bebê não poderia ficar — disse ele à emissora nacional.

Outras pessoas que estavam na plateia também deixaram o show em solidariedade a mãe Trish Faranda e sua filha, Clara. A interação gerou um debate acirrado na Austrália sobre o direito das mães de levarem seus bebês para onde quiserem, e o direito dos artistas de se apresentarem sem interrupções dos bebês, que alguns argumentam que deveriam ser deixados em casa.

Barker disse que não conseguia ver que a mãe estava amamentando, devido às luzes fortes do teatro, e rejeitou as críticas de que sua decisão estava relacionada a outra coisa que não o barulho.

— Não tenho nada contra bebês – em primeiro lugar, a questão da amamentação não é um problema, deveria ser inadmissível, e eu não tinha ideia se ela estava amamentando ou não porque eu estava em um palco iluminado — disse ele à afiliada da CNN, Nine News.





"Humilhada"

Segundo a CNN, a mãe da bebê de 7 meses disse a vários meios de comunicação locais que inicialmente pensou que era apenas uma piada quando Barker pediu que ela e sua filha deixassem a apresentação.

No meio do show, ele parou e disse: "Tem um bebê aqui?". Em seguida, Barker teria dito: "'Eu falo ‘bebê’ fluentemente, e ele dizia: ‘leve-me para fora'", lembrou Faranda, acrescentando que ela riu, sem saber se ele estava falando sério.

A mulher destacou que seu bebê “não estava gritando” e começou a amamentá-lo para tentar acalmá-lo, mas a essa altura ela também estava se arrumando para deixar o teatro.

— Eu não queria estragar a noite de ninguém, nunca foi minha intenção atrapalhar as pessoas ou criar uma cena — explicou ao Seven News.

Faranda pontuou que assistiu ao espetáculo com um grupo de amigos, e cerca de uma dúzia de outras pessoas, todas mulheres que eram mães ou avós saíram em solidariedade a ela.

A política australiana Ellen Sandell comentou o episódio em sua rede social. “Já é difícil para as novas mães participarem da sociedade com todas as barreiras colocadas diante delas. Ser humilhada assim, por apenas tentar aproveitar o show de comédia, é horrível”, comentou Sandell no X.

Às pessoas que dizem que o bebê deveria ter sido deixado em casa, ela destacou: “As mulheres têm o direito de participar na sociedade enquanto amamentam”.

"Sensibilidade e respeito"

O Festival Internacional de Comédia de Melbourne, do qual Barker fazia parte da programação, pontuou: “Qualquer interação entre os artistas e seu público requer sensibilidade e respeito”.

“Em nossos locais administrados pelo Festival, bebês de colo geralmente são permitidos, mas pedimos às pessoas que se sentem no banco de trás com seus filhos para que possam sair rapida e facilmente se o bebê fizer barulho, para não incomodar o artista e outros clientes”, advertia o comunicado.

