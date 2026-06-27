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SAÚDE Comer uma vez ao dia e pular refeições, como faz Xuxa, eleva risco de obesidade e gastrite Nutricionista destaca a importância do café da manhã para fornecer energia e ajudar a controlar o apetite ao longo do dia

Nesta semana, Xuxa chamou a atenção por revelar hábitos alimentares pouco comuns. Em entrevista à também apresentadora Thais Fersoza no podcast Quem É Você Nesse Rolê?, a Rainha dos Baixinhos afirmou que é "igual cachorro, come uma vez ao dia". Ela diz que sempre acordou muito tarde, por volta de meio-dia. Foi quando Fresoza questionou se ela almoçava logo de uma vez. Então Xuxa contou que toma um café da manhã e depois só janta mais tarde.

Como avaliou que "só come uma vez", é de se imaginar que o café da manhã não é também muito reforçado. Este hábito, no entanto, não é recomendado pelos nutricionistas e pode provocar uma série de problemas de saúde. Segundo a nutricionista Fabiana Poltronieri, diretora da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), mesmo que esta primeira refeição tenha características de almoço, este hábito é equivalente a pular o café da manhã, já que são longas horas de jejum, o que apresenta riscos para o organismo.

— Pular o café da manhã é um hábito que está relacionado com o aumento do risco de desenvolvimento da obesidade, e também pode contribuir com problemas de gastrite, dor de cabeça, tontura e falta de concentração. Não é uma relação saudável com a comida pular refeições e não é natural acordar no meio do dia — pontua Fabiana.





Mas para quem eventualmente tem horários de trabalho que forcem este hábito de acordar perto do início da tarde, como trabalhadores noturnos, o ideal para minimizar os riscos relacionados ao deslocamento do horário de sono é caprichar nesta primeira refeição, depois do longo período de jejum.

— Em termos nutricionais, eu recomendaria uma refeição completa e variada, com cuidados ao longo do dia com a hidratação e o consumo de frutas, legumes e verduras, dando sempre preferência aos alimentos in natura e minimamente processados — sugere a nutricionista.



Na entrevista de Xuxa, ela não revelou se o seu hábito alimentar é consequência de falta de apetite ou tem outra motivação. Mas Fabiana ressalta que um bom café da manhã é importante até mesmo para regular este apetite ao longo do dia. Uma rotina saudável com alimentação adequada e boas noites de sono é ainda mais importante para determinadas pessoas, a depender da idade e do quadro de saúde de cada paciente.

— De fato, todas as refeições são importantes, mas o café da manhã é fundamental para uma boa saúde não só por ser a primeira refeição após um período longo de jejum, mas por fornecer energia e ajudar a controlar o apetite ao longo do dia. Algumas pessoas podem ter o hábito de pular refeições, mas esta prática pode ser prejudicial principalmente para crianças em fase de crescimento, adolescentes, pacientes que necessitam controlar os níveis glicêmicos, praticantes de atividade física, atletas e idosos — completa.

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