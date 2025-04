A- A+

CELEBRIDADES "Comilona aventureira", Lady Gaga segue dieta com água de coco, quinoa e camarões; saiba detalhes Cozinheiro pessoal da artista, que se apresenta em Copacabana no sábado, revela lista de restrições e diz o que ela come em cada refeição

"Comilona aventureira." É dessa maneira que Bo O'Connor, chef que acompanha Lady Gaga pelo mundo, define a artista. A americana de 39 anos é boa de prato, mas sabe muito bem, obrigado, que não pode abocanhar qualquer iguaria. Se há salgadinhos à vista, ela mantém total distância.



"Gaga costuma fazer shows intensos, então claramente não pode comer essas coisas", contou o cozinheiro ao blog de culinária "The New Potato". Em sua passagem pelo Brasil — para a realização de uma mega apresentação na Praia de Copacabana, no próximo sábado (3) —, a cantora deve seguir a mesmíssima dieta a que vem se dedicando nos últimos anos.





Entre as maiores restrições do cardápio, estão os seguintes itens: alimentos ultra processados e receitas feitas com farinha branca. Lady Gaga evita ao máximo tais ingredientes. O que ela ingere sem muito controle são bebidas — chás, água de coco fresca e suco verde natural. A seguir, confira o que se sabe sobre a dieta da cantora.

Café da manhã de Lady Gaga

Lady Gaga costuma comer ovos ou claras com muitos vegetais nas primeiras horas do dia. A refeição, por vezes, inclui iogurte grego com "granola saudável", como revelou O'Connor ao site "The Feast". "Se Gaga acorda com vontade de comer uma rabanada ou algo mais doce, faço uma versão mais saudável disso para ela", explicou.

Almoço de Lady Gaga

O almoço de Lady Gaga geralmente é uma salada reforçada. Sim, apenas isso. "Ela definitivamente sempre come uma salada durante o dia, seja no almoço ou no jantar", disse O’Connor à revista "People", em 2017.

Jantar de Lady Gaga

No jantar, Lady Gaga normalmente opta por uma massa sem glúten ou de quinoa, acompanhada de vegetais e camarões grelhados. Quem revela a informação é o cozinheiro da cantora.

Veja também