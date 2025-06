Como 5 estados americanos estão tentando atrair produções de Hollywood

A- A+

“Pecadores”, sobre irmãos gêmeos que enfrentam um mal sobrenatural por meio da música, poderia ter sido filmado no Delta do Mississippi, onde a história se passa. No entanto, foi filmado na Louisiana. O estado americano há muito tempo atrai produções de Hollywood com incentivos fiscais que, segundo o diretor Ryan Coogler, fazem dele uma opção atraente.

Numa competição acirrada, estados concederam pelo menos US$ 25 bilhões em incentivos para filmagens nas últimas duas décadas. Devido à dificuldade da Califórnia em manter produções de cinema e TV, os legisladores estaduais aprovaram mais que dobrar o programa de crédito tributário anual, para US$ 750 milhões.

Economistas chamam os subsídios de uma corrida para o fundo do poço, mas os políticos têm mostrado poucos sinais de desaceleração. Aqui está um resumo de como outros cinco estados estão tentando atrair produções da Califórnia.

Texas

Legisladores aprovam US$ 1,5 bilhão em gastos na próxima década

Pela segunda sessão legislativa consecutiva, os legisladores do Texas votaram pela expansão substancial do programa de incentivos do estado. O financiamento bienal ficou abaixo de US$ 100 milhões por duas décadas, até que os legisladores o aumentaram para US$ 200 milhões em 2023. Este ano, foi aprovado com ampla maioria um projeto de lei que aumenta os créditos tributários para US$ 300 milhões a cada dois anos na próxima década, um investimento adicional de US$ 1,5 bilhão.

O projeto teve apoio de celebridades, como o ator Matthew McConaughey, que disse aos legisladores: "Se aprovarmos este projeto de lei no Texas, estaremos imediatamente na mesa de negociações para receber mais filmes, programas de televisão e comerciais em nosso estado".

O projeto foi aprovado sem a assinatura do governador Greg Abbott.

Filmado no Texas: "Landman" e partes de "Yellowstone"

Nova York

Governadora amplia subsídios para filmes para US$ 800 milhões.

Em meio à crescente concorrência de estados vizinhos, incluindo Nova Jersey, Nova York gastou mais de US$ 5,5 bilhões desde 2017 para atrair produções de Hollywood.

Em 2023, a governadora Kathy Hochul quase dobrou o teto anual de impostos para filmes do estado, de US$ 420 milhões para US$ 700 milhões. No mês passado, ela adicionou US$ 100 milhões em créditos fiscais para produções independentes, elevando o valor anual de subsídios para filmes para US$ 800 milhões.

A Motion Picture Association, que faz lobby para a indústria de cinema, televisão e streaming, elogiou o aumento: “A produção cinematográfica e televisiva gera empregos, apoia empresas locais e impulsiona o crescimento econômico”, disse Charles Rivkin, CEO da associação, em um comunicado. “O programa de incentivo ao cinema aprimorado e ampliado consolidará ainda mais Nova York como líder nos setores de entretenimento e criativo.”

Filmado em Nova York: “Only Murders in the Building” e “Your Friends & Neighbors”

Nevada

Uma proposta para atrair um estúdio em Las Vegas com créditos fiscais fracassa.

A Assembleia Legislativa de Nevada não teve sucesso em sua tentativa de aumentar substancialmente seus incentivos fiscais na esperança de atrair um novo estúdio no bairro de Summerlin, em Las Vegas.

O programa de incentivo fiscal para filmes do estado é atualmente de US$ 10 milhões anuais. Um projeto de lei que forneceria US$ 1,4 bilhão em créditos fiscais ao longo de 15 anos, a partir de 2028, foi aprovado por uma pequena margem na Assembleia, mas não chegou a ser votado no Senado.

A maior parte desses créditos fiscais teria sido reservada para produções em um estúdio proposto em Summerlin, conectado à Sony Pictures Entertainment e à Warner Bros. Discovery. O Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists pediu aos membros de seu sindicato que apoiassem o projeto de lei, que prometia criar milhares de empregos.

Filmado em Nevada: "Jason Bourne" e partes de “Anora”

Geórgia

Um estado com incentivos ilimitados reativa seu crédito tributário de pós-produção.

A Geórgia construiu uma infraestrutura impressionante para lidar com o fluxo de negócios desde que iniciou um programa de crédito tributário para filmes, há mais de uma década. Recentemente, o estado reativou um crédito tributário de pós-produção, dando às empresas a oportunidade de obter esses créditos sobre filmagens feitas em outros locais, mas processadas ou editadas no estado. O programa volta a vigorar em janeiro.

No ano passado, as tentativas de alguns legisladores de impor limites ao programa de incentivo ilimitado do estado fracassaram. Em vez disso, os legisladores criaram isenções para produções filmadas nos maiores estúdios do estado.

A Geórgia pagou mais de US$ 5 bilhões em incentivos fiscais entre 2015 e 2022, e estimativas sugerem que o programa custará outros US$ 2,5 bilhões entre 2023 e 2025.

Filmado na Geórgia: “The Walking Dead” e “Stranger Things”

Louisiana

Uma nova lei moderniza o histórico programa de impostos sobre filmes.

A Louisiana foi um dos primeiros estados a adotar incentivos fiscais para atrair programas de televisão e filmes de Hollywood, iniciando um programa em 2002. No ano passado, os legisladores estaduais, no entanto, consideraram encerrar o programa. Eles decidiram mantê-lo, mas reduziram seu limite de US$ 150 milhões para US$ 125 milhões.

Este mês, o governador Jeff Landry assinou um projeto de lei que revisa os incentivos estaduais, mantendo o limite geral, mas removendo os limites anteriores de quanto pode ser destinado a um único projeto ou indivíduo, na esperança de atrair mais séries episódicas e filmes de sucesso.

A deputada estadual Emily Chenevert disse a repórteres que o projeto de lei "modernizaria o incentivo, tornando-o mais responsivo e competitivo na indústria".

Filmado na Louisiana: "Pecadores" e "Emancipation"

Veja também