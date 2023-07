A- A+

Hollywood Como a greve dos atores e roteiristas de Hollywood pode afetar a temporada do Oscar Sem estrelas no tapete vermelho, títulos de prestígio podem não receber o impulso de que precisam

Com a temporada de verão no meio, Hollywood normalmente começa a voltar seus olhos para o outono, quando um trio de grandes festivais de cinema atua como o pontapé inicial não oficial da temporada do Oscar.



Sete dos últimos dez vencedores de Melhor Filme tiveram sua estreia em um festival de outono, saindo do portão com ovações de pé e a aclamação da crítica que ajudou a impulsioná-los durante os meses de premiações.



Mas, será que agora que o SAG-AFTRA e o Writers Guild of America (sindicatos de atores e roteiristas de Hollywood, respectivamente) estão em greve, uma batalha prolongada entre eles e os estúdios pode fazer com que essas plataformas de lançamento fracassem?

Embora a greve dos roteiristas, que começou em 2 de maio, não tenha tido muito efeito no Festival de de Cannes naquele mês, a greve dos atores que começou na última sexta-feira (14) pode reformular significativamente as próximas festas em Venice, Telluride, Colorado e Toronto.



Isso ocorre porque o SAG-AFTRA está proibindo os membros de promover qualquer filme durante a greve, uma proibição geral que inclui entrevistas, sessões de fotos e tarefas no tapete vermelho. Sem essas aparições, os festivais perderão o poder das estrelas, que é inestimável para elevar o perfil de um filme.



O primeiro evento que provavelmente será afetado é o Festival de Veneza, que inicia sua 80ª edição em 30 de agosto com a estreia da comédia "Challengers", estrelada por Zendaya. Ultimamente, Veneza rivalizou com Cannes em glamour e manchetes, então a perda de atores famosos seria um grande golpe. Quase todos os momentos importantes em Veneza no ano passado foram dirigidos por estrelas, desde o clipe viral de Brendan Fraser chorando após a estréia de "A Baleia" até a suposta polêmica entre Harry Styles e Chris Pine quando eles pareciam estar em conflito enquanto promoviam "Não se preocupe, querida", de Olivia Wilde.

O Festival de Veneza anunciará sua programação completa no dia 25 de julho, e rumores sugerem que ele pode incluir filmes altamente esperados, como a cinebiografia de Leonard Bernstein, dirigido e estrelado por Bradley Cooper, “Maestro”; “ Priscilla”, de Sofia Coppola, sobre o relacionamento entre Elvis Presley e sua mulher, Priscilla; e “The Killer”, um thriller de David Fincher estrelado por Michael Fassbender e Tilda Swinton.

O Telluride Film Festival, que acontece de 1 a 4 de setembro e já destacou em anos anteriores longas como "Lady Bird" e "Moonlight", deve ser menos afetado pela ausência de estrelas: aquela reunião íntima do Colorado é a favorita dos participantes famosos porque eles não são obrigados a fazer operações fotográficas ou blitzes de mídia e, em vez disso, podem circular como pessoas comuns.

Mas o Festival Internacional de Toronto, que começa em 7 de setembro, é um evento inebriante de 10 dias cheio de tapetes vermelhos, estúdios de retratos e coletivas de imprensa que diminuirão significativamente se os atores forem proibidos de comparecer. As empresas canadenses já estão se preparando para um golpe em seus resultados se o festival diminuir. Os organizadores emitiram uma declaração de preocupação na semana passada: “O impacto desta greve na indústria e em eventos como o nosso não pode ser negado. Continuaremos planejando o festival deste ano com a esperança de uma resolução rápida nas próximas semanas”.

Possível solução e vantagem para o streaming

Existe uma solução alternativa para os atores participarem de festivais, mas é pequena: Duncan Crabtree-Ireland, o negociador do SAG-AFTRA, disse que filmes “verdadeiramente independentes”, capazes de garantir acordos provisórios com o sindicato, poderiam ter suas estrelas fazendo funções de mídia. Ainda assim, é mais provável que essa condição poupe, por exemplo, o Festival de Sundance, com foco independente, em janeiro, em vez dos festivais de outono, onde os maiores títulos tendem a vir de grandes estúdios. E, se a greve do SAG continuar em janeiro, serão mais do que apenas os festivais que sentirão o aperto.

Uma greve de um mês atingiria o ecossistema da temporada de premiações com seu teste mais difícil desde a Covid-19: se as estrelas não podem comparecer às cerimônias, os eventos poderiam ser realizados? Filmes de prestígio pós-pandemia precisam de toda a ajuda possível nas bilheterias. Se eles não puderem ser sustentados por conversas sobre prêmios e estrelas de cinema felizes com a mídia, os estúdios podem optar por mover alguns títulos mais vulneráveis de final de ano para 2024.

Isso pode fornecer uma vantagem na temporada de premiações para streamers como a Netflix, que não precisa levar em consideração a bilheteria nas decisões sobre o que estrear ou adiar. E filmes que já tiveram um grande momento cultural – como “Past Lives”, da A24, um sucesso artístico de junho, ou “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, que será lançado pela Apple em outubro, mas teve uma estreia importante em Cannes em maio – estarão melhor posicionados para prosperarem nesta temporada de premiações do que os filmes que podem não ter turnês de imprensa completas.

Será que um acordo nesta batalha amarga será alcançado a tempo de salvar a temporada de premiações? Mesmo que ambos os lados cheguem a um acordo antes do início das cerimônias televisionadas, é provável que uma mudança ainda seja sentida: não espere que a lista usual de executivos de estúdio seja tão efusivamente agradecida em discursos de aceitação de prêmios.

Veja também

CULTURA "Não vou morrer Heloisa Buarque de Hollanda", diz uma das maiores pensadoras do feminismo brasileiro