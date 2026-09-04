Como assistir ao Rock in Rio? Saiba onde ver todos os shows da programação
O primeiro fim de semana do evento conta com shows de nomes como Elton John, Foo Fighters e Black Eyed Peas
O Rock in Rio 2026 começa já a partir desta sexta, 4, e quem não pôde ou não conseguiu comprar ingressos pode assistir aos shows de casa. O festival terá transmissão multiplataforma de todos os palcos e alguns conteúdos especiais na TV Globo.
O primeiro fim de semana do evento conta com shows de nomes como Elton John, Foo Fighters e Black Eyed Peas. No segundo, chegam à Cidade do Rock artistas como Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato, Twenty One Pilots e Zara Larsson.
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Onde assistir ao Rock in Rio
O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.
No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.
Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.