A- A+

COPACABANA Como é a experiência de ser VIP no show da Lady Gaga Existem três áreas reservadas localizadas atrás do palco montado na areia, com comida, bebida e brindes

Tudo indica que a área vip do show de Lady Gaga, em Copacabana, neste sábado (3), é a maior da carreira da cantora. O espaço — que gerou muita reclamação nas redes sociais por ocupar uma área imensa no gargarejo do palco (aparentemente maior que a do show da Madonna), afastando, assim, os simples mortais, que só poderão assistir à apresentação a muitos metros de distância — tem capacidade para 7.200 pessoas.

Antes do show, grande parte desses VIPs se dividem em três áreas reservadas localizadas atrás do palco montado na areia. São espaços de “ativação” de dois patrocinadores e da produtora realizadora do evento.



O tratamento diferenciado aos convidados de uma dessas áreas, de responsabilidade de uma marca de cerveja, começa no translado para o show.



Dezenas de vans ficam à disposição para levar o convidado da Lagoa até a porta da estrutura, uma grande tenda montada no calçadão e sobre a areia. O acesso ao veículo é liberado mesmo após o fechamento do bairro.



Enquanto uma moça levanta o leque para puxar a fila de vips que saem da van rumo ao espaço da cervejaria, seguranças de preto fazem uma corrente de proteção cercando os vips.

"Mas o que é isso? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas?", perguntam populares vendo aquela movimentação.

Na entrada da área vip da cervejaria, os VIPs ganham uma pochete e um leque como brindes da marca. Lá dentro do espaço gigantesco, um DJ toca bossa nova (“é melhor ser alegre que ser triste) em ritmo de eletrônico.

Quatro bares de cerveja e duas ilhas de bufê com sanduíches de carne assada, pastinhas, risotos, massas e saladas estão a disposição dos VIPs, além de garçons que circulam no serviço volante com salgadinhos e minipizzas.

Um pequeno corredor à direita do palco, paralelo ao mar, foi montado para os vips saírem da tenda e

Veja também