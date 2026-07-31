A- A+

Famosos Como é a instituição na qual o filho de Luciano Huck e Angélica foi aprovado em vestibular Exame em que Benício foi aprovado, vai preencher 38 das 55 vagas oferecidas

O apresentador da TV Globo Luciano Huck comemorou nesta quinta-feira, 30, a aprovação do filho Benício no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), instituição voltada para cursos nas áreas de negócios, direito e engenharia. A unidade fica localizada na Vila Olímpia, na zona Sul de São Paulo.

Em junho, o filho de Luciano e Angélica contou nas redes sociais que estava fazendo um cursinho preparatório para conquistar uma vaga em Engenharia de Produção na instituição. A mensalidade do curso é de R$ 8.300 (representa um custo anual de aproximadamente R$ 100 mil) e tem ampla concorrência. Segundo a instituição, os últimos dois exames tiveram uma média de 13,5 candidatos por vaga para o curso.

Curso de Engenharia de produção do Insper Foto: Tiago Queiroz/Estadão / Estadão

O vestibular em que Benício foi aprovado, vai preencher 38 das 55 vagas oferecidas. O restante da oferta será distribuído entre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os exames internacionais SAT e IB Diploma e a Seleção Olímpica, para estudantes premiados em competições acadêmicas.

Como é o vestibular?

A avaliação é composta por uma única fase, com 60 questões de múltipla escolha e uma redação, em formato dissertativo-argumentativo. A parte objetiva abrange conteúdos trabalhados ao longo do ensino médio, incluindo temas de Matemática.

O curso

Inaugurado em 2026, o curso de Engenharia de Produção tem duração mínima de cinco anos. Os primeiros quatro semestres serão cursados em conjunto com estudantes de outras engenharias oferecidas pelo Insper (computação, mecatrônica e mecânica). As matérias abrangem áreas como programação, design, física e matemática.

A partir do quinto semestre, os alunos iniciam as matérias do chamado "Ciclo Específico", dividido entre seis trilhas de conhecimento (analytics, simulação, operações, sustentabilidade, negócios e engenharias), além de sete matérias eletivas.

A mensalidade custa R$ 8,3 mil. "O curso forma engenheiros aptos a compreender e gerenciar processos, produtos e operações, liderar equipes em ambientes complexos e utilizar ferramentas analíticas para apoiar decisões estratégicas", afirma a instituição.

O Insper também oferece graduação em Administração, Economia, Direito, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Ciência da Computação, além de cursos de pós-graduação e de Educação Executiva. Cerca de 3,9 mil alunos estão matriculados na unidade, com 620 novas vagas ofertadas no próximo semestre.

Veja também