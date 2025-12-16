A- A+

LUTO Como era a mansão de Rob Reiner, onde o diretor de 78 anos foi encontrado morto, junto da mulher Mansão, que também pertenceu a Henry Fonda, fica no bairro de Brentwood, um dos endereços mais nobres de Los Angeles

Um dos endereços mais nobres de Los Angeles, o bairro de Brentwood, local onde moram algumas das maiores estrelas de Hollywood, foi abalado por uma tragédia neste domingo (14). O ator e diretor Rob Reiner, de 78 anos, e sua mulher, Michele Singer Reiner, de 68 anos, proprietários da mansão, foram encontrados sem vida por volta das 15h40 (20h40 de Brasília) pela polícia, que, segundo informações preliminares, foi avisada da ocorrência de uma ligação feita de dentro da residência.

Viaturas, investigadores e equipes forenses ocuparam a rua, enquanto a área era isolada. O TMZ, meio especializado em celebridades, afirmou que a filha dos Reiner encontrou os corpos e disse à polícia que um membro da família havia sido o responsável. Nick Reiner, filho do casal, foi interrogado pelas autoridades da cidade à noite, e detido na manhã desta segunda-feira (15) sob suspeita de duplo homicídio, com fiança fixada em 4 milhões de dólares (R$ 21,68 milhões).

Endereço de dinastias hollywoodianas

Localizada na Avenida Chadbourne, a poucos minutos do Sunset Boulevard, a mansão é uma das propriedades mais imponentes de Brentwood. Reiner e Michele adquiriram a casa no início dos anos 1990, após comprá-la do produtor e roteirista Norman Lear, criador da lendária série "All in the family" (no Brasil, "Tudo em família"), produção que marcou o início da carreira de Reiner como ator, nos anos 1970.





Datada de 1936, com 930 metros quadrados de área construída, a mansão segue o estilo Nova Inglaterra, em um terreno de quase 4 mil metros quadrados. São seis quartos, seis banheiros, duas dependências para funcionários e amplos espaços sociais.





Rob Reiner e sua esposa, Michele Reiner, comparecem à 46ª edição do Kennedy Center Honors, no Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington, D.C., em dezembro de 2023 // Kent NISHIMURA / AFP

Entre os destaques da propriedade estão os jardins arborizados, uma grande piscina com pavilhão anexo e uma quadra de tênis localizada em um lote do outro lado da rua. Ao longo dos anos, a casa passou por reformas que incluíram a instalação de uma sala de projeção privada e uma suíte especial para hóspedes.

Além de suas instalações, a mansão passou por verdadeiras dinastias hollywoodianas. Antes de Norman Lear, o imóvel pertenceu ao ator Henry Fonda e, posteriormente, a Paul Henreid, sempre lembrado por seu papel em "Casablanca" (1942), o membro da resistência Victor Laszlo, que integra o triângulo amoroso composto por Ingrid Bergman e Humphrey Bogart.

Rob Reiner, hoje com 78 anos, é uma figura central da indústria do entretenimento, muito querido por fãs e colegas, responsável por sucessos como a comédia romântica "Harry e Sally – Feitos um para o outro", o drama de tribunal "Questão de honra" e o trhiller "Louca obsessão", baseado no livro homônimo de Stephen King, e que deu o Oscar de atriz para Kathy Bates, em 1991.

Até o momento, a polícia de Los Angeles não divulgou detalhes sobre o que teria levado às mortes nem se há indícios de crime.

Histórico de dependência

O filho do cineasta já enfrentou problemas de dependência química. Passou parte da adolescência entrando e saindo de instituições de reabilitação e chegou a viver nas ruas.

Em 2015, quando aparentemente estava se recuperando, colaborou com o pai em "Being Charlie", um filme semiautobiográfico sobre uma atriz bem-sucedida e um político em ascensão cujo filho é viciado em drogas.

Rob Reiner disse à imprensa, na época do lançamento do filme, que ser pai de um filho com problemas de dependência era difícil.

"Tem sido muito difícil viver isso pela primeira vez, com esses dolorosos altos e baixos", contou ele, segundo o Los Angeles Times. "Fazer o filme remexeu tudo novamente."

O TMZ informou que Rob e Michele foram com Nick a uma festa de Natal do comediante Conan O’Brien na noite de sábado (13), na qual convidados disseram ter visto "uma forte discussão" entre o pai e o filho.

