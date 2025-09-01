A- A+

ADULTIZAÇÃO INFANTIL Como era o plano de fuga de Hytalo Santos e o marido: polícia detalha ações Casal foi transferido para penitenciária de João Pessoa; defesa diz que eles são inocentes e nega acusações

O plano de fuga do influenciador Hytalo Santos e de seu marido Israel Natã Vicente, o MC Euro, incluía uma base provisória em São Paulo, segundo a Polícia Civil da Paraíba. O casal alugou uma casa perto da capital paulista e planejava a saída para o exterior, segundo a investigação. Os dois foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, no dia 15 de agosto

A defesa de Hytalo e de Euro afirma que eles são inocentes e que a mudança do casal para São Paulo ocorreu por conta da proximidade com parentes que residem no Estado.

Conforme a polícia da Paraíba, Hytalo e Euro viajaram para São Paulo separados. Euro viajou de carro, como indicam imagens de um posto combustível em que ele parou para abastecer, e comprou itens de consumo em uma conveniência.

No mesmo dia, Hytalo viajou de João Pessoa para Recife de carro e tomou um voo no aeroporto da capital pernambucana, com destino a São Paulo. A viagem aconteceu após a repercussão do vídeo divulgado por Felipe Bressanim Pereira, o Felca, acusando o influenciador de adultização de adolescentes e exploração sexual de menores.

Após o vídeo - que acumula quase 50 milhões de visualizações - a Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva da dupla. Eles são investigados desde o ano passado pelo Ministério Público da Paraíba e também pelo Ministério Público do Trabalho pelos crimes de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas.

Em entrevista, o diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, Carlos Othan, diz que a mudança para São Paulo aconteceu quando estava em vias de ser expedido o mandado de prisão contra ambos.

"Todo esse contexto nos leva à conclusão de que, alugando uma casa num local que não era convencional, que eles não tinham pertences lá, a gente imagina que seja justamente uma base provisória para que fosse elaborada uma fuga", diz.

Defesa queria casal em Tremembé

No último dia 28, Hytalo Santos e Euro foram transferidos de São Paulo para um presídio de João Pessoa. Durante a audiência de custódia, a defesa do casal havia pedido a transferência de ambos para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo A alegação foi de que eles têm parentes residindo em São Vicente, na Baixada Santista, e a penitenciária, conhecida como "presídio dos famosos", ofereceria maiores condições de segurança para um casal LGBTQIA+. O juiz, no entanto, negou o pedido.

O influenciador Hytalo Santos e o marido foram colocados um pavilhão com outros quatro detentos na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como Presídio do Róger, em João Pessoa.

O casal cumpre um período inicial chamado de "reconhecimento". Após a chegada, eles receberam orientações sobre regras internas e normas disciplinares. Hytalo pediu para usar máquina de barbear por ter alergia ao uso de lâminas comuns. O pedido ainda é analisado.

Vários fãs do influenciador Hytalo Santos se reuniram na porta do Presídio do Róger, em João Pessoa, na tarde de quinta-feira para aguardar a chegada do criador de conteúdo, que deve ser transferido para a unidade prisional ainda nesta quinta. Entre os presentes, estavam crianças, adolescentes e adultos, muitos segurando cartazes e demonstrando apoio a Hytalo, conhecido por produzir vídeos com coreografias ao lado de jovens.

A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Considera também que a decisão de prisão é uma medida "extrema" e "ilegal". A polícia justificou a prisão do casal por ver indícios de que Hytalo e Euro planejavam uma fuga do Brasil, o que também é negado pela defesa.

