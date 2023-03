A- A+

MISTÉRIO Como era o verdadeiro Drácula? Pesquisadores procuram resposta em vestígios de cartas Papéis do século XV assinados pelo príncipe são objeto de estudo para descobrir características físicas do homem que inspirou a lenda sobre vampiros

Em seu romance de 1897 sobre o vampiro mais famoso da história, o escritor irlandês Bram Stoker menciona sangue ou a cor vermelha mais de 200 vezes, às vezes ao falar sobre os olhos de Drácula. "A última coisa que vi foi o conde me mandando um beijo, com um brilho vermelho de triunfo nos olhos e um sorriso que deixaria Judas orgulhoso no inferno." Um dos protagonistas da obra, Jonathan Harker, declamou assim, por exemplo, antes de ficar sozinho no castelo dos Cárpatos com as "irmãs", três vampiras que antecipavam "beijos para todos", porque Harker que fugiu por lealdade a seu a noiva Mina — era “jovem e forte”.

Vlad Drácula, o cruel príncipe europeu do século XV que inspirou o livro, tinha hemolacria sangue em suas lágrimas? Ou esse era apenas um artifício literário de Stoker para mencionar o desejo sexual na conservadora Inglaterra vitoriana (e que acabou obrigando o Drácula mais icônico do cinema, Christopher Lee, a atuar com lentes de contato vermelhas que ele odiava)? Dois empresários israelenses da área de biotecnologia e dois químicos italianos buscam atualmente esta resposta, e muitas outras, nas proteínas que ele deixou, há meio milênio, ao assinar três cartas.

A palavra "Dragulya" pode ser vista na assinatura de um dos documentos, guardado pelo Arquivo Nacional da Romênia, e no selo de cera vermelha de outro. Ele era um dos pseudônimos depois de seu pai, Vlad Dracul de Vlad III. Ele também era conhecido como O Empalador "Tepes", em romeno por seu gosto por matar saxões e otomanos da Transilvânia dessa maneira. Nascido na Transilvânia em 1431, governou com mão de ferro e mudou as alianças sobre a Valáquia, um agora extinto principado romeno.

Em uma das cartas, datada de 1475, pouco antes de morrer no campo de batalha, ele se apresentou como "príncipe das regiões transalpinas" ao informar aos burgueses da cidade transilvânica de Sibiu, que ali se estabeleceria. Histórias de sua brutalidade no comando da vizinha Valáquia já circulavam nessa época , incluindo uma sobre como os apavorados otomanos descobriram uma “floresta de empalamentos”. Na Romênia, ele é considerado um herói nacional que defendeu sua terra em tempos difíceis, quando poucos governavam com contemplação.

Há três anos, os israelenses Gleb e Svetlana Zilberstein, de 53 anos, e os italianos Pier Giorgio Righetti, 81, e Vincenzo Cunsolo, 60, conseguiram permissão para analisar os documentos com um sistema que coleta sem danificá-los as proteínas presentes pelo contato com qualquer parte do corpo, suor, saliva ou lágrimas. Sob as condições certas, eles podem permanecer lá por até milhões de anos.

"Não é preciso arrancar uma parte do objeto e as proteínas são mais estáveis que o DNA, que se deteriora mais com o tempo'", explica Gleb Zilberstein em uma lanchonete em Tel Aviv, em Israel, para onde ele e Svetlana imigraram há 26 anos de sua Cazaquistão nativo

Ele é mestre em Física e ela, em Economia, mas não são acadêmicos tradicionais nem têm cargo de docente universitário. Eles são, como Gleb admite, “otípicos empresários israelenses de alta tecnologia .” Righetti é, em vez disso, professor emérito de Química na Universidade Politécnica de Milão, enquanto Cunsolo ensina Química Orgânica em Catania.

O sistema consiste em plásticos ionizados na superfície que são depositados no objeto. Eles absorvem proteínas, outras biomoléculas e metais capazes de esclarecer doenças, remédios, alimentos e até o ambiente em que Drácula viveu. Trabalhamos em duas direções. Por um lado, marcadores biológicos gerados no corpo de um ser humano. Do outro, proteínas de micróbios diz Gleb.

“História química” é como eles gostam de chamar. Não somos detetives, embora possa ser usado em análises forenses diz Svetlana. O processo permite determinar se uma proteína vem de um ser humano, de um rato ou de um mosquito que pousou no documento. Ou seja, para distinguir se as proteínas humanas na parte da carta onde Vlad Drácula carimbou sua assinatura pertence a essa época ou são posteriores.

Há sempre um ponto de atribuição, para assumir que este marcador biológico corresponde de fato ao Drácula, porque tudo parece indicá-lo. O papel era feito de fibras de algodão e isso nos ajuda, porque se conserva muito bem”, diz Svetlana. De qualquer forma, poucas mãos tocaram esses documentos desde o século XV, de acordo com os resultados preliminares dos testes.

Doenças ditam comportamento

Os Zilbersteins mordem a língua para não revelar suas conclusões sobre Vlad III. Eles se recusam a fazê-lo até que sejam confirmados na Itália, embora afirmem que duas das 10 proteínas humanas atribuídas a Vlad Drácula indicam patologias. Entre as que eles procuram estão a arteriosclerose - o endurecimento das artérias, que pode entupir as veias da retina - ou a conjuntivite tão aguda que produz sangue nas lágrimas. “Quando temos informações sobre doenças específicas, podemos fornecer material para os historiadores especularem. As doenças ditam o comportamento”, enfatiza Gleb. Eles não entram na causa da morte porque já é conhecida (luta contra as forças otomanas) e o corpo nunca foi encontrado.

Eles tendem a se concentrar em figuras históricas ou literárias famosas. E eles são documentados antes da análise biológica para saber quais pistas procurar e poder conectar história e química. Nesta ocasião, eles escolheram Drácula porque "é um personagem ideal para entender os jogos políticos da época", diz Gleb.

“Queríamos entender quem era. Um verdadeiro ditador ou uma vítima da situação político-militar? Também é interessante, acrescenta, do ponto de vista médico, pelas múltiplas lendas sobre as suas doenças, e para explorar as condições climáticas e o universo bacteriano anteriores à chegada de Cristóvão Colombo à América".

A primeira missão conjunta dos quatro cientistas foi o manuscrito original de um romance chave do século XX: O Mestre e Margarita , ao qual Mikhail Bulgakov dedicou os últimos anos de sua vida. A análise revelou indícios biológicos de que o escritor, que havia exercido a profissão de médico, tomava muita morfina e analgésicos para uma doença renal chamada síndrome nefrótica. Em outra investigação, eles encontraram vestígios de ouro, prata, mercúrio e chumbo em um manuscrito sobre a lua de Johannes Kepler, o que os leva a acreditar que o proeminente astrônomo e matemático alemão combinou o método científico com a alquimia, ainda popular no início da Europa. Século XVII.

“Geramos dados para destruir paradigmas. Colocamos na mesa e abrimos um debate”, resume Gleb. Por exemplo, os historiadores já concordavam que George Orwell, autor de Animal Farm e 1984 , morreu de tuberculose em 1950. Depois de analisar uma carta que ele enviou a Moscou, acrescentaram uma conclusão em 2018 : que ele contraiu a doença no hospital onde estava estava se recuperando de um tiro durante a guerra civil espanhola, onde Orwell foi lutar ao lado dos republicanos. O russo Anton Chekhov também teve tuberculose, mas acreditam que ele morreu de um derrame, devido a uma proteína encontrada em um de seus exames.

