luto "Como esse cara lutou": Xande de Pilares lamenta a morte de Arlindo Cruz Compositor, autor de sambas memoráveis, morreu nesta sexta-feira, aos 66 anos

O cantor Xande de Pilares lamentou a morte de Arlindo Cruz a quem chamou de "amigo, incentivador e compositor". Arlindo morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, depois de se afastar da cena musical em 2017 quando sofreu um AVC.

Leia a íntegra da nota de Xande de Pilares:

""Meu amigo, meu poeta, meu compositor, meu incentivador, meu professor. Com o Arlindo, eu aprendi muita coisa na vida, principalmente a não desistir de nada. A não ligar para opiniões e seguir em frente. E ele lutou, como esse cara lutou. E como a gente lutou junto com ele em oração, com fé, em não deixar ele desistir para que a gente não desistisse dele. Mas Deus tomou a decisão, e eu só peço a Deus que conforte os familiares, os amigos, e que Deus o receba com uma festa bem bonita porque a vida dele foi uma festa. E o show tem que continuar. Arlindo Cruz, que Deus o tenha."

Família confirma morte

A morte de Arlindo Cruz foi confirmada pela família nas redes sociais do artista. Arlindo deixa três filhos, Arlindinho e Flora Cruz, fruto do seu casamento com Babi Cruz, e Kauan Felipe.

"Com imenso pesar, a família e a equipe de Arlindo Cruz comunicam seu falecimento. Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", diz o comunicado. Leia a seguir:

Um dos maiores sambistas de sua geração, conhecido pela riqueza melódica de suas composições e pela malandragem de seu partido-alto, Arlindo Domingos da Cruz Filho nasceu e foi criado em Madureira, bairro do subúrbio do Rio que virou musa de suas canções.

O cantor respirou música desde cedo por influência do pai, Arlindão, que promovia encontros em casa onde apareciam figuras como Candeia. Foi no disco "Roda de Samba", de Candeia, inclusive, que Arlindo começou sua carreira tocando cavaquinho, aos 17 anos, em 1975.

Em 2017, Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O episódio o deixou acamado, com dificuldades motoras e cognitivas, e o deixou impossibilitado de cantar e tocar. Desde então, ele passou por algumas internações.

