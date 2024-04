Como está hoje Jesus Luz, DJ e modelo brasileiro que namorou Madonna há 15 anos

A- A+

Faltam 10 dias para a "Celebration Tour" de Madonna dominar as areias da Praia de Copacabana no Rio de Janeiro. A ideia da turnê, que vem rodando o mundo, é contar a história dos 40 anos de carreira da rainha do pop e, em dado momento da apresentação, até um pouco de sua vida pessoal é entrelaçado com a profissional.

Além da participação de filhos da cantora, três telões mostram ex-namorados de Madonna, John F. Kennedy Jr., Seann Penn e o brasileiro Jesus Luz. A cantora e o modelo e DJ se relacionaram entre 2008 e 2010 e, desde então, a vida do carioca mudou. Afinal, quase 15 anos depois, como está Jesus Luz?

Jesus Luz está com 37 anos e segue como modelo e DJ — de 2022 para 2023, ele tocou no Réveillon de Miami e entre setembro e outubro do ano passado chegou a fazer uma turnê pelos Estados Unidos. O carioca diz que concilia bem as duas profissões e tem uma rotina diária de treinos.

Jesus tem uma filha chamada Malena, de 7 anos, fruto de sua relação com a ex-mulher, a apresentadora e criadora de conteúdo Carol Ramiro. Desde junho de 2023, ele vive uma relação amorosa com a dermatologista Camila Ferrer Stroligo, que ele conheceu através de amigos em comum.



Com 965 mil seguidores no Instagram, Jesus compartilha trabalhos, viagens e momentos com a família e a namorada.

Relembre a relação de Jesus Luz e Madonna

A cantora e o brasileiro se conheceram em 2008 quando a artista esteve no Rio, posando para um ensaio fotográfico. Ele tinha 21 anos na época e era um dos modelos contratados do casting que posaria com Madonna.

Madonna e Jesus namoraram por dois anos. Foi a partir do relacionamento, que ele conquistou fama. Virou um DJ com projeção no Brasil e no exterior, participou de clipes da estrela do pop e chegou a arriscar uns passos como ator em algumas produções nacionais.

