Como está hoje Steven Seagal, astro de Hollywood que virou "caçador de imigrantes"

Existem algumas histórias de celebridades que nos surpreendem pela reviravolta inesperada que suas vidas tomam quando deixam os grandes cinemas para se tornarem empreendedores ou servidores públicos.

É o caso de Steven Seagal, um dos atores mais reconhecidos no mundo dos filmes de ação, mas que, por acaso, decidiu deixar grandes produções para ajudar a "caçar" imigrantes na fronteira.

Steven Seagal, famoso por seus filmes de ação como Difícil de Matar (1990), Fora de Alcance (1991) e Sob Cerco (1992), deixou os sets de filmagem para trabalhar como vice-xerife do condado de Hudspeth, no Texas.

Ele foi visto participando de operações com rifles de precisão sob a supervisão de autoridades locais, de acordo com o San Antonio Express e o TMZ em 2011.

Em sua nova função, ele foi visto participando de operações policiais reais, onde foi observado trabalhando com um rifle de precisão e seguindo instruções de policiais locais em várias intervenções. Essa transição de ator para policial gerou grande curiosidade.

Embora alguns inicialmente pensassem que tudo era uma jogada de marketing, as autoridades locais deixaram claro que a motivação de Seagal ia além da fama.

De acordo com várias autoridades do condado, seu envolvimento no trabalho de segurança era genuíno, e seu interesse não era motivado pela busca de atenção da mídia.

A presença de Steven Seagal nas operações policiais gerou reações mistas na comunidade do Condado de Hudspeth. Enquanto alguns cidadãos ficaram surpresos ao vê-lo fora de seu papel de ator e participando ativamente de tarefas de vigilância, outros destacaram seu comprometimento genuíno.

Autoridades locais, incluindo os xerifes com quem ele colaborou, declararam que Seagal não era movido pelo espetáculo, mas por um genuíno senso de servir ao público.

"Ele está aqui porque se importa com o país e quer contribuir como qualquer outro morador — disse um dos policiais"

Paixão pelas artes marciais

Além do cinema e depois de sua passagem pelo outro lado da fronteira, Seagal se estabeleceu como um artista marcial.

Sua paixão pelas artes marciais começou aos 5 anos de idade, após assistir a uma exibição que o marcou para sempre.

Aos 17 anos, ele decidiu viajar para o Japão para treinar com os melhores professores, apesar de não falar o idioma nem conhecer ninguém.

Superando todas as dificuldades, ele viveu em um dojo tradicional, treinou intensamente e alcançou a faixa preta.

Hoje, ele é um Sensei de alto nível, com sétimo Dan em Aikido, uma arte marcial japonesa que significa “o caminho da energia e da harmonia”.

Seagal fundou sua própria escola de Aikido no Japão, atualmente dirigida por sua ex-esposa Miyako Fujitani, também especialista na disciplina.

Ao longo dos anos, ele deu master classes em torneios internacionais e é considerado uma figura de destaque no mundo das artes marciais.

Em seus filmes, Steven Seagal demonstra habilidades da vida real aprendidas ao longo de décadas.

Seu estilo de luta na tela reflete seu treinamento em Aikido, Karatê e esgrima japonesa, proporcionando cenas autênticas e poderosas.

Enviado de Moscou

Ao longo dos últimos anos, Seagal passou a ser conhecido também pelo bom trânsito com líderes mundiais, como o ex-líder filipino Rodrigo Duterte, hoje preso pelo Tribunal Penal Internacional sob acusação de crimes contra a Humanidade, e o presidente russo Vladimir Putin.

O ex-ator de Hollywood, aliás, recebeu das mãos do chefe do Kremlin a cidadania russa em 2016. (Seus avós paternos eram imigrantes judeus russos.)

Moscou o nomeou como enviado especial para os Estados Unidos, num cargo simbólico voltado ao auxílio do apaziguamento das relações entre os dois países.

Em 2021, Seagal iniciou uma relação próxima com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao viajar a Caracas na condições de "representante especial de Moscou".

Em encontro transmitido pela TV estatal, o ex-ator trocou presentes no Palácio Miraflores: entregou a Maduro uma espada samurai, que o venezuelano logo usou para fazer poses em tom bem-humorado.

Na ocasião, Maduro disse à emissora VTV Canal 8 que Seagal era "irmão e amigo", uma "grande estrela do cinema" e também "um dedicado lutador pela paz dos povos". Em troca, Seagal recebeu do governo venezuelano um violão.

Ao longo da carreira, Seagal foi criticado por manifestar apoio à anexação da Crimeia pela Rússia.

Nas redes sociais, Seagal compartilha com seus 573 mil seguidores vídeos antigos de suas passagens pelo cinema, além de viagens internacionais, momentos em família e encontros com líderes de Estado.

Em sua mais recente postagem no Instagram, datada de fevereiro, ele compartilhou um apelo pela paz.

"Nesses tempos desafiadores, com conflitos afetando tantas pessoas pelo mundo, eu sinceramente espero por paz e cura para todas as nações. Meu coração está com todos aqueles impactados, e eu rezo para um futuro de união e entendimento", escreveu ele.

