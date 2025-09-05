A- A+

FAMOSOS Como estão Xuxa, Zezé Di Camargo, Diogo Nogueira e outros famosos após transplante capilar Rainha dos Baixinhos chamou atenção ao aparecer com cabelo mais volumoso após procedimento realizado seis meses atrás

Tem chamado atenção as aparições em público mais recentes de Xuxa, com um cabelo mais volumoso. A verdade é que a Rainha dos Baixinhos já havia comentado que havia realizado um transplante capilar, procedimento que foi feito seis meses atrás. A cantora e apresentadora tem alopecia androgenética, conforme revelou em uma entrevista a Ana Maria Braga, no “Mais você”, em abril deste ano, pouco após o processo.

“Mulher tem medo ou tem vergonha de falar, ou acha que não deveria... Eu queria falar para muitas mulheres terem coragem e vontade de fazer (transplante), porque a alopecia existe. Tem a alopecia genética, que é no caso, a alopecia hormonal, mas existem outras que também são causadas por produtos, químicas ou tração”, disse a artista no matinal.

Além de Xuxa, outros famosos passaram por procedimento semelhante e já exibem os resultados em público. Diogo Nogueira realizou o transplante capilar em 2022. Aliás, recentemente, o sambista surpreendeu os fãs com o novo visual. “Sobre ter cabelo: dá trabalho”, disse ele, brincando com os seguidores no Instagram.





Xuxa passa por transplante capilar // Instagram/Reprodução

Os irmãos Zezé Di Camargo e Luciano também realizaram o procedimento. “Tive três Covid e meu cabelo ficou muito ralo em cima. Como eu tenho muito cabelo ainda, fiz um preenchimento. Tem gente especulando: ‘Zezé está careca’. Eu nunca fui careca, gente. Estava raleando o cabelo. Pela idade e Covid... Não tem nada de calvície ainda. Se tivesse, ia assumir. Apenas fiz um preenchimento”, explicou o cantor.





“Não estava careca ainda, mas estava caminhando para ficar”, afirmou.





Eliezer no pós-operatório — Foto: Reprodução/Instagram

Eliezer foi outro a entrar na lista dos que se submeteram ao transplante capilar, realizando ainda um procedimento na barba. O ex-BBB foi até Fortaleza para fazer o procedimento, na clínica escolhida e indicada por Wesley Safadão, que passou pelo mesmo procedimento no ano passado.





Wesley Safadão após transplante capilar — Foto: Reprodução/Instagram

Malvino Salvador se submeteu ao transplante capilar dois anos atrás para cobrir as entradas em sua cabeça. Meses depois, o ator acabou se tornando sócio da clínica que o tratou.

Veja também