Como Fernanda Torres aproveitou o jantar dos indicados ao Oscar ?

A- A+

Fernanda Torres participou, na noite da última terça-feira em Los Angeles, do tradicional jantar oferecido pela Academia aos indicados ao Oscar 2025. A brasileira, que concorre ao prêmio de melhor atriz por seu trabalho no filme "Ainda Estou Aqui", posou para a foto oficial com os colegas que também concorrem a algum prêmio e aproveitou para aparecer em selfies com outras estrelas de Hollywood.

Entre elas, os atores Jane Fonda, Timothée Chalamet e Adrien Brody, os dois últimos que disputam a categoria de melhor ator por "Um completo desconhecido" e "O brutalista", respectivamente. Houve foto também com Isabella Rossellini, que tenta o Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Conclave.

Na foto oficial da Academia, Fernanda aparece sentada na quarta fileira, bem ao centro, de vestido preto. No Instagram, ela fez um post na manhã desta quarta-feira, com uma foto na festa e dos dizeres: "No jantar dos nomeados!".

Veja também