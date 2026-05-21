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FAMOSOS Como Ferrugem perdeu 45 kg com corridas diárias e "medo de morrer na semana que vem" Cantor, que chegou a pesar 130 kg, exibiu o shape sem camisa em meio à transformação intensa na rotina

Basta olhar para Ferrugem para entender que ele está muito contente com os resultados que vem tendo a partir de uma mudança radical na rotina.



O pagodeiro, de 37 anos, vive uma das maiores transformações de sua vida, ao adotar uma alimentação equilibrada, musculação e corridas diárias (são duas, segundo ele).



Nas redes sociais, o artista — que chegou a pesar cerca de 130 kg e já eliminou mais de 45 kg — costuma mostrar parte dessa evolução física e surpreendeu os internautas ao surgir sem camisa, colocando o shape para jogo, ao lado de seu personal trainer, Maestro Leônidas.

Ao contrário do que muita gente imagina, o artista afirma que não recorreu a qualquer cirurgia no processo de emagrecimento. Ferrugem passou meses seguindo uma rotina rígida, com acompanhamento médico e horários controlados para alimentação.





Ferrugem exibe o shape sem camisa em meio à transformação intensa na rotina — Foto: Reprodução/Instagram

Na web, os internautas até brincam, afirmando que o processo “está tirando a ferrugem toda dele”. Uma segunda pessoa, em linha parecida, afirmou que ele está “desenferrujando”.

“A galera especula que eu fiz cirurgia (bariátrica), mas é bom deixar claro que morro de medo de corte, agulha, sangue. Nada disso cola comigo”, disse em uma entrevista à revista Quem. “Tive de fato que mudar meus hábitos alimentares por um bom tempo. Fiquei seis meses completamente regrado com horários, quantidades e alimentos. Passei por um acompanhamento médico.”





Antes da perda de peso, Ferrugem enfrentava dificuldades para dormir, dores constantes pelo corpo e já apresentava sinais de pré-diabetes, gordura no fígado e inflamações nas articulações. O excesso de peso também começou a atrapalhar os shows: o cantor revelou que, em alguns momentos, sequer conseguia completar apresentações longas no palco.

“Eu não dormia bem, levantava o tempo inteiro, dormia de barriga para cima. Não conseguia ver a ‘pinça’, irmão, tristão, tá ligado... Irmão, (o sobrepeso) mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo”, disse ele à Quem.

Ferrugem ainda conta ter descoberto que sua idade biológica era muito acima da real: “Eu tinha 78 anos de idade biológica, e fiquei pensando ‘vou morrer semana que vem’. Isso fez eu querer mudar”, afirmou em uma conversa no programa Fábrica de Monstros.

A transformação física ainda ganhou companhia com a esposa, a influencer Thaís Vasconcellos, também adotou hábitos mais saudáveis e emagreceu mais de 40 kg nos últimos tempos.

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