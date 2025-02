Como ficou a corrida para o Oscar após o SAG Awards; confira

A- A+

Faltando menos de uma semana para a cerimônia do Oscar 2025 no próximo domingo (2), a temporada de premiações entra em sua reta derradeira. E o que temos visto este ano é um cenário de muita indefinição, que só aumentou com as premiações realizadas no último final de semana, em especial o SAG Awards e Film Independent Spirit Awards.

Vencedor dos prêmios dos sindicatos dos diretores (DGA), produtores (PGA) e roteiristas (WGA), além do Film Independent Spirit Awards de melhor filme, direção e atriz, "Anora" é o principal favorito ao Oscar de melhor filme. Apenas um longa na história perdeu o Oscar após ganhar os três prêmios sindicais: "O segredo de Brokeback Mountain", em 2006.

O filme de Sean Baker também venceu a Palma de Ouro do Festival de Cannes, mas algumas derrotas na temporada deixaram um pingo de dúvida na imprensa especializada. "Anora" perdeu o Globo de Ouro para " Emilia Pérez", na categoria melhor filme de comédia/musical, além de ser superado por "Conclave" no Bafta e no SAG Awards (melhor elenco). E ainda temos " O brutalista", vencedor do Globo de Ouro de melhor filme drama correndo por fora.

Além de consagrar "Conclave", elevando-o a aposta para a categoria principal, o SAG ratificou os favoritismos absolutos de Kieran Culkin ("A verdadeira dor") e Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") nas categorias de melhor ator e atriz coadjuvantes, respectivamente.



Na disputa de melhor atriz, que tinha dado uma balançada após a vitória de Mikey Madison no Bafta, voltou a ter Demi Moore (" A substância") como líder das apostas após a conquista do SAG. Mikey e Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, também são nomes que ainda não foram descartados na disputa.

A situação parece mais indefinida na corrida de melhor ator. Adrien Brody ("O brutalista") vinha de conquistas no Globo de Ouro, no Critics Choice e no Bafta, mas acabou superado por Timothee Chalamet (" Um completo desconhecido"). A cinebiografia de Bob Dylan, por sinal, é uma incógnita na temporada.



O filme teve bom desempenhos nas bilheterias, mas estava sem estatuetas até agora. Pode a premiação no SAG apontar para um cenário mais favorável ao longa. É importante lembrar que atores formam o maior leque de participantes entre os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O brasileiro " Ainda estou aqui" chega na disputa em três categorias: melhor filme, atriz e filme internacional. A vitória na categoria principal é muitíssimo improvável, para não dizer impossível. Seria a primeira vez que um filme venceria o Oscar principal sem nem receber indicações nas categorias principais do Globo de Ouro, do Critics, do Bafta e das premiações dos sindicatos.



A vitória de Fernanda também marcaria a história da premiação, uma vez que nunca uma atriz venceu na categoria principal de atuação sem ao menos uma indicação ao SAG. Mesmo assim, o nome da brasileira está bem cotado e está longe de ser algo impossível.



Já na corrida de melhor filme internacional, "Ainda estou aqui" chega como favorito mesmo após as derrotas no Globo de Ouro, no Critics e no Bafta. Mas "Emilia Pérez" não é carta fora do baralho. O musical francês é uma das sensações da temporada e recebeu 13 indicações ao Oscar. O longa, no entanto, passou por uma crise moral após as polêmicas envolvendo a atriz Karla Sofía Gascón.

Na disputa de melhor direção, Sean Baker ("Anora") e Brady Corbet ("O brutalista") lideram as apostas. Em roteiro adaptado, o caminho parece livre para a vitória de "Conclave". A concorrência é maior em melhor roteiro original após vitórias de "Anora" (WGA), "A substância" (Critics Choice) e "A verdadeira dor" (Bafta) em premiações anteriores.

O Oscar 2025 acontece no próximo domingo, no Dolby Theater, em Los Angeles. A cerimônia terá apresentação de Conan O'Brien.

Veja também